Арабское начало

Сегодня сборная России проведет свой первый матч на Кубке мира против команды Саудовской Аравии. Игра состоится на главном стадионе страны — «Лужники» — и обязательно соберет аншлаг. Эта встреча станет для национальной команды первой официальной игрой со времен прошлогоднего Кубка конфедераций. Подопечные Станислава Черчесова подходят к матчу в полной боевой готовности. Абсолютно все игроки национальной команды здоровы и принимали участие во вчерашней предыгровой тренировке.

Чтобы получить хорошие шансы на выход из группы, сборной России важно выиграть именно первый матч, считает знаменитый британский футболист Фил Невилл, который сейчас является тренером женской сборной Англии по футболу.

— Саудовская Аравия — непростой соперник, но его можно побеждать, — заявил он «Известиям». — Если это получится, то психологически России будет проще готовиться к следующим матчам. Тем более завершать групповой турнир ей придется встречей с Уругваем, который имеет отличный состав и традиционно претендует на самые высокие места. Чтобы уверенно подойти к матчу с южноамериканцами, нужно постараться избежать потерь очков в первых двух играх.

В последние дни перед стартом мундиаля сборная России столкнулась с давлением со стороны общественности. Команду и ее наставника Станислава Черчесова критикуют за скромные результаты в матчах подготовительного этапа, а многие и вовсе высказывают сомнения в успешном исходе домашнего чемпионата для наших футболистов. В связи с этим с просьбой объединиться и поддержать команду в преддверии важнейших встреч к болельщикам был вынужден обратиться форвард российской сборной Артем Дзюба.

— На профессиональных спортсменов всегда оказывают серьезное давление, но в данном случае, возможно, немного перегнули палку, — заявил «Известиям» экс-форвард сборной России Дмитрий Кириченко, который является одним из послов ЧМ-2018. — Нужно верить в свою команду и поддерживать ее. У нас есть все шансы, чтобы неплохо проявить себя как минимум на групповом этапе. Всё в наших руках, головах и ногах.

Нынешний состав сборной России абсолютно непредсказуем. При Станиславе Черчесова она чаще всего играла в трех центральных защитников. Однако во время заключительного этапа подготовки к чемпионату мира команда вдруг перешла на двух центральных игроков обороны. Две последние контрольные встречи — со сборными Австрии и Турции — россияне провели именно по этой схеме. При этом во время ничейной (1:1) игры с турками подопечные Станислава Черчесова перестроились с двух на трех центральных защитников уже в ходе встречи.

— По какой схеме Россия сыграет с Саудовской Аравией, знает только наш тренер, — сказал «Известиям» Дмитрий Кириченко. — Скорее всего, в основе выйдут два центральных защитника. Смена тактики, особенно в ходе матча, — это неплохой вариант, потому что соперник не всегда успевает сориентироваться и приспособиться. Главное, чтобы игроки, которые есть в составе, подходили под оба варианта тактики.

Дебютный матч, безусловно, будет иметь важное значение с турнирной точки зрения. После игры с командой Саудовской Аравии россиян будут ждать более серьезные соперники в лице сборных Египта и Уругвая. Эксперты полагают, что в этих матчах нашей команде должен помочь домашний статус турнира.

— У российской сборной есть несколько интересных игроков, способных принести необходимый результат, — отметил Фил Невилл. — Это вратарь Игорь Акинфеев, полузащитник Александр Головин и нападающий Федор Смолов. Хозяева чемпионата мира всегда имеют определённое преимущество за счет своих болельщиков, своего стадиона. Если русские сыграют в свою полную силу, у них будут большие шансы использовать эти факторы.

Встреча сборных России и Саудовской Аравии начнется в 18:00 мск. Две другие команды из группы А — Египет и Уругвай — сыграют 15 июня в Екатеринбурге в 15:00.

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