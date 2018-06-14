Долгожданный старт

Сегодня в 18-00 на столичном стадионе «Лужники» будет дан старт 21-му чемпионату мира по футболу. Международный турнир пройдет на 12 аренах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде и Саранске. Участие в чемпионате примут национальные сборные из 32 стран мира.

Право проведения мирового первенства 2018 года Россия получила еще в декабре 2010-го. Более семи лет руководство страны совместно с многочисленными профильными ведомствами осуществляло подготовку к турниру под контролем ФИФА. Последние объекты ЧМ, включая стадионы, гостиничные комплексы, транспортную инфраструктуру и тренировочные площадки, были сданы минувшей весной.

— Чувства от проделанной работы сейчас смешанные, — заявил «Известиям» генеральный директор АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Алексей Сорокин. — Есть легкая нервозность от того, что вот-вот начнется то, к чему мы готовились эти семь лет. В то же время каких-то опасений у нас нет. Всё-таки мы довольно долго готовились, потратили много усилий и времени на то, чтобы подойти к столь масштабному событию во всеоружии. Работал не только оргкомитет, но и все ведомства, которые были задействованы в подготовке к чемпионату мира. Все муниципалитеты и города — в том числе и небольшие. Будет справедливо, если всё пройдет хорошо.

Все 32 команды, участвующие в финальной стадии чемпионата мира, уже прибыли в РФ и разместились на своих базах. По словам Алексея Сорокина, ни от одной из делегаций не поступало нареканий относительно комфорта и условий пребывания в стране. Высокий уровень инфраструктуры оценил и знаменитый в прошлом защитник английской сборной, победитель Лиги чемпионов-1999 в составе «Манчестер Юнайтед», ныне главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл. На прошлой неделе он приезжал в Москву со своей командой, которая на Малой спортивной арене «Локомотив» в Черкизово провела товарищеский матч против сборной России.

— Мне понравились и сам стадион, и поле, и гостиница, в которой мы остановились, — признался «Известиям» Фил Невилл. — Всё организовано на очень высоком уровне. И в городе ощущается атмосфера надвигающегося большого праздника. Уверен, Россия справится с проведением этого турнира. Если в полном порядке арена, на которой мы играли, то не сомневаюсь, что стадионы, построенные непосредственно к ЧМ для команд-участниц турнира, порадуют всех.

Еще на ранней стадии подготовки к мундиалю российская сторона заявила, что транспортная инфраструктура страны способна работать в режиме максимальной загруженности. По примеру других государств, принимавших у себя Олимпийские игры и чемпионаты мира и Европы по футболу, в России на время чемпионата был введен безвизовый режим. Более того, поклонники футбола, имеющие билеты на матчи и паспорт болельщика (FAN ID), смогут бесплатно добраться до места проведения игр.

— Организован бесплатный проезд на железнодорожном транспорте и шаттле внутри города от аэропортов в центр, — отметил Алексей Сорокин.—- Это целый комплекс дополнительных преимуществ, который мы даем болельщикам. Пока сложно говорить о результатах. Но по Кубку конфедераций были хорошие отзывы, и сейчас должно быть еще лучше, поскольку людей приехало больше.

Спортивные, федеральные и региональные чиновники не раз отмечали, что чемпионат мира даст существенный толчок в развитии субъектов РФ, на территории которых будут проходить матчи турнира. Так, в частности, считает экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, во время руководства которого столица региона вошла в число городов, где пройдут матчи мундиаля, и начала строительство новой арены.

— В городе реконструированы и построены не только стадионы, но и объекты транспортной инфраструктуры, парки, многочисленные места культурно-развлекательного досуга, — рассказал «Известиям» Шанцев. — Важно понимать, что всё это сделано не только для того, чтобы произвести впечатление на гостей чемпионата мира и показать наше гостеприимство, но и для жителей России, которым наследие турнира останется после его окончания. В некоторых городах построены новые аэропорты и вокзалы, в других они были реконструированы, что увеличило их пропускную способность. Это будет способствовать улучшению бытовой составляющей жизни людей, что особенно важно для будущего.

На матчи чемпионата мира в России уже продано более 2,5 млн билетов, при этом приобрести их из-за высокого ажиотажа успели далеко не все желающие. В целом во время проведения ЧМ наша страна готовится принять около 400 тыс. иностранных болельщиков. Меньше чем за неделю до старта турнира в продажу поступила последняя крупная партия билетов.

— Она составила около 100 тыс., — пояснил Алексей Сорокин. — У нас есть уверенность, что их сметут: запросов и звонков очень много. Чувствую это по себе, по своим друзьям и знакомым — спрос колоссальный. Потому что мероприятий такого уровня в России никогда не было и долго не будет. Чемпионат мира в этом плане — уникальное мероприятие по масштабу, охвату и яркости эмоций.

Глава Оргкомитета «Россия-2018» уверен, что все 64 матча предстоящего мундиаля соберут аншлаги.

— У нас нет сомнений, что чемпионат мира пройдет при заполненных трибунах, — заявил он. — Уже продано более 90% билетов. Продажа остальных станет плановым мероприятием на фазе плей-офф, когда определятся его участники, которые пока неизвестны.

С момента получения права проведения чемпионата мира Россия и ФИФА подвергались жесткой критике со стороны западных СМИ. В публичном пространстве активно распространялась тема возможного бойкота мундиаля рядом государств и их национальных команд. Особенно масштабные формы это приобрело в 2014–2015 годах, когда Россия пережила первую волну санкций со стороны Запада, а в ФИФА прошли массовые аресты чиновников, приведшие к отставке президента организации Йозефа Блаттера.

— Россия и ФИФА избежали угрозы бойкота, — заявил «Известиям» член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) Рене Фазель. — Теперь широкие слои болельщиков и звезд футбола приехали в вашу страну и смогут по-настоящему оценить атмосферу праздника и доброжелательность жителей России. Мы, люди хоккея, уже не раз в этом убеждались, когда проводили в Москве и Санкт-Петербурге чемпионаты мира по нашему виду спорта и ездили на Олимпиаду в Сочи. Теперь все любители и профессионалы футбола тоже увидят это.

Многие российские и зарубежные специалисты отмечают, что чемпионат мира в России может стать если не лучшим, то одним из лучших в истории мирового футбола. Однако в оргкомитете первенства пока стараются воздерживаться от сравнений с предшественниками.

— Наша задача — провести красивый и запоминающийся чемпионат мира, оставить о себе хорошее впечатление и желание вернуться в Россию еще раз, — заявил Алексей Сорокин. — А с кем-то сравнивать — дело неблагодарное. Все чемпионаты разные, все проводятся в разных условиях и на разных континентах. Поэтому проводить параллели не совсем уместно.

Чемпионат мира в России завершится 15 июля. Финальный матч турнира состоится на стадионе «Лужники» в Москве.

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