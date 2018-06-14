«Надеюсь увидеть Россию и Португалию в плей-офф»

Одним из самых ярких матчей групповой стадии чемпионата мира в России станет встреча сборных Португалии и Испании. Игра состоится уже 15 июня на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи. В преддверии принципиальной встречи «Известия» пообщались с экс-нападающим португальской команды Нуну Гомешом. В интервью именитый футболист рассказал о своих эмоциях от посещения РФ, поделился ожиданиями от стартующего в четверг мирового первенства, а также оценил перспективы российской команды на мундиале.

— Вы посетили уже несколько городов России. Как оцените готовность страны к чемпионату мира?

— Ваша страна полностью готова к мундиалю. Я побывал уже в трех городах, которые примут турнир, — это Москва, Сочи и Калининград. В каждом их них я видел огромный энтузиазм у людей, все очень ждут этот праздник. Поэтому могу сказать, что Россия готова, города готовы, огромное количество болельщиков — как местных, так и зарубежных — готовы, и, конечно, готовы команды. Судье осталось только дать свисток, и этот грандиозный праздник начнется.

— Во время визита в Сочи вы рискнули прокатиться по бобслейной трассе. Как решились на это?

— Сочи — это олимпийская столица. Когда я был там, сначала посетил музей, а потом появилась идея съездить еще и на олимпийские объекты. Когда мы их осматривали, на бобслейной трассе тренировались профессиональные спортсмены. Они и предложили мне прокатиться. Честно говоря, было немного страшно, но я хотел показать себя смелым человеком и согласился проехаться на бобе. В итоге ни капли не пожалел. Это было незабываемо.

s Калининград. Нуну Гомеш (справа) после матча между сборными легенд футбола FIFA и России Фото: ТАСС/Виталий Невар

— Как вы оцениваете перспективы сборной Португалии на чемпионате мира?

— Португалия попала в очень сильную группу, но является одним из ее фаворитов. Несмотря на то что наша сборная — действующий чемпион Европы, нас ждут сложные игры. Нужно доказывать свой статус на футбольном поле. Уже в первой игре мы встретимся с Испанией — это будет трудный матч. Затем Португалии нужно показать свой класс в матчах против Ирана и Марокко. Посмотрим, как всё сложится, но мы попробуем подтвердить свой статус.

— А что можете сказать о шансах команды страны — хозяйки мундиаля?

— Большое преимущество у России в том, что для нее это домашний турнир. Конечно, ваша сборная не является главным претендентом на победу в Кубке мира, но на групповом этапе возможно удачное выступление. Если разбирать соперников россиян, то Саудовская Аравия — это загадочная команда, и не совсем понятно, чего от нее ждать. Египет, конечно, у всех ассоциируется с Салахом, но сложно спрогнозировать, в какой форме он будет находиться после травмы и успеет ли вообще восстановиться. Поэтому, думаю, из группы А должны выйти Уругвай и Россия.

s1 Фото: РИА НОВОСТИ/Нина Зотина

— Сборная Португалии находится в группе B, а российская команда в группе А. Хотели бы получить в соперники по 1/8 финала нашу сборную?

— В плей-офф сложна любая игра, кто бы ни был твоим соперником. Для Португалии, как и для любой другой команды, игры на вылет станут серьезным испытанием. В любом случае нужно сначала выйти из группы. Надеюсь, это удастся и нам, и вам. Надеюсь увидеть Россию и Португалию в плей-офф. Хотя, что касается России, то лучше бы она попалась Испании и выбила ее из турнира (смеется). А Португалии пусть попадется кто-нибудь другой.

— Основным защитником команды России на турнире будет 38-летний Сергей Игнашевич, против которого вы играли еще 14 лет назад. Вас удивляет, что он до сих пор в составе сборной?

— Я отлично его знаю, Игнашевич — очень хороший футболист. Но я уверен, что возраст — это всего лишь цифра. Есть множество молодых игроков, которые находятся в худшей форме, чем возрастные футболисты. В случае с Игнашевичем всё так и есть. Если тренер ставит его в состав, значит он действительно готов. У нас в Португалии был похожий пример, когда Рикарду Карвалью в 38 лет выиграл чемпионат Европы в составе сборной. Иметь в составе таких опытных игроков очень полезно.

— В «Бенфике» вы играли с культовым российским футболистом Сергеем Овчинниковым. Что можете вспомнить о нем?

— Я отлично помню Овчинникова, но его этап карьеры в «Бенфике» был не столь долгим. Думаю, ему мешал языковой барьер. Мне кажется, именно из-за этого он всегда был довольно сдержанным. Помню его очень крупным, атлетичным голкипером. Некоторые нападающие даже боялись против него играть. Как о человеке и игроке у меня остались о нем только самые приятные воспоминания.

— В России у него прозвище Босс. А как его называли в Португалии?

— Босс? Ему отлично подходит это прозвище (смеется).

s2 Вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников, 2003 г. Фото: ТАСС/Виталий Белоусов и Игорь Уткин

— А какое прозвище подходит другому россиянину, который играл с вами, Андрею Каряке?

— Он был очень юрким, техничным игроком, с отличными индивидуальными действиями. Думаю, ему бы подошло прозвище Дирижер.

— Почему его карьера в «Бенфике» тоже не задалась?

— Каряка оказался в команде не в лучшие времена. Помню, он был очень талантливым футболистом. Он быстро адаптировался в нашей стране, сразу начал говорить на португальском — в отличие от Овчинникова. Считаю, что Андрей — сильный футболист, просто он приехал в «Бенфику» в не самое удачное время.

— В состав сборной Португалии на ЧМ попал один из лучших игроков минувшего чемпионата России Мануэль Фернандеш. Может ли он усилить действующих чемпионов Европы?

— Мануэль начинал свою карьеру в «Бенфике», и я помню, как он приходил в команду еще очень молоденьким. Потом он поменял несколько клубов и пережил ряд неприятных травм. Затем он оказался в России, в «Локомотиве». Там Ману нашел свою команду и здорово проявлял себя. Думаю, он способен помочь сборной Португалии и проявить себя на Кубке мира. Я очень рад за него — для меня Фернандеш по-прежнему маленький мальчик, который начинал при мне в «Бенфике».

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter