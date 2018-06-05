Желько Петрович: «Жизнь в Москве была прекрасным временем»

В преддверии старта чемпионата мира «Известия» пообщались с известным югославским футболистом и тренером Желько Петровичем. 52-летний специалист известен болельщикам по работе в махачкалинском «Анжи» - на тот момент дагестанская команда переживала лучшие времена в своей истории. Желько Петрович входил в тренерский штаб Гуса Хиддинка и успел поработать с Роберто Карлосом, Самюэлем Это’о, Виллианом и многими звездами российского футбола. После смены курса развития махачкалинцев тренер трудился в сборной Сербии, потом возглавлял английский «Вест Хэм» и до прошлого года тренировал голландский «Ден Хааг». В беседе с «Известиями» Желько Петрович поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, вспомнил российский этап своей карьеры, а также оценил перспективы одного из лучших форвардов страны Федора Смолова в английской премьер-лиге.

— Вы скучаете по России?

— Конечно. Я прожил в Москве полтора года, и это было прекрасное время для меня и моей семьи. Москва - один из самых красивых городов в мире, здесь отличные люди. Говоря о России, я с особым трепетом вспоминаю «Анжи» - все те люди были мне как братья, я чувствовал к ним уважение. Было здорово наблюдать за тем, как с каждым годом клуб становился все больше и больше. Всегда вспоминаю домашние игры в Махачкале - это было что-то невероятное. Невозможно забыть, как люди радовались всему, что происходит. До прихода Сулеймана Керимова у клуба были большие трудности, не было денег. Без Керимова все это было бы невозможным, ведь он инвестировал в команду огромные средства, привел именитых игроков. Представляю, что чувствовали жители Махачкалы, когда в их команде играли Роберто Карлос, Самюэль Это’о, Виллиан, Кристофер Самба и другие. В Москве я жил в апартаментах Романа Павлюченко. Он и его жена всегда были добры ко мне и моей семье, помогали нам. Правда, его семья не сразу захотела сдать нам квартиру (смеется). Не знаю, почему. Но потом мы начали хорошо общаться.

— Как вы оказались в «Анжи»?

— Когда «Анжи» подписал Хиддинка, он позвонил мне и предложил стать его ассистентом. Я тогда практически ничего не знал об этом клубе, о нем было мало информации в интернете. Это был не такой известный клуб, как «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» или «Зенит». Но «Анжи» стал большим проектом с новым стадионом и хорошим составом. Было невероятно интересно наблюдать за процессом развития клуба. Я очень горжусь, что был частью этого проекта.

— Что было самое сложное во время вашей работы в России?

— Самым сложным испытанием было большое количество перелетов. Когда проходили домашние матчи, игрокам приходилось лететь почти три часа из Москвы в Махачкалу и обратно - команда на постоянной основе жила и тренировалась в столице. Мне кажется, мы больше времени провели во «Внуково», чем дома. Жили в режиме тренировка-перелет-тренировка-перелет, но это было прекрасное время.

— Вам нравилось в Махачкале ?

— Я не чувствовал себя в опасности там. Мне нравилось ездить в Махачкалу. У нас не было никаких проблем. Но такие игроки, как Это'о, Карлос и Виллиан все же хотели жить в Москве.

— Известно, что тогда у игроков были очень большие зарплаты. Были случаи, когда «Анжи» предоставлял Это'о личный самолет для поездок в Милан. Бывали ли еще какие-то подобные истории?

— Буду откровенен. Игроки никогда не пропускали тренировки, они - профессионалы, но иногда, когда у нас выдавалась пара выходных, они летали в Милан, Барселону и т.д. Они могли себе это позволить, им платили огромные деньги.

— Самую высокую зарплату в вашей карьере вам платили в «Анжи»?

— Нет, поскольку в «Анжи» я был лишь ассистентом главного тренера.

— Известно, что «Анжи» платил огромные премии…

— Я не получал бонусов, так как был ассистентом. Мне платили хорошую зарплату. Бонусы были не для всех в клубе. Я даже не знаю их размер, это было не мое дело. Знаю, что игроки материально помогали работникам клуба, у которых была зарплата в $300-400. На такие поступки было приятно смотреть.

— Расскажите о работе с Гусом Хиддинком - для России он знаковый человек…

— Это был огромный опыт. Конечно, это был уже не тот Хиддинк, что 20-30 лет назад, но он отлично справлялся со своими обязанностями. Его имя - одно из величайших в футболе. Для «Анжи» было исключительно важно подписать тренера такого уровня. Поскольку, как только вы заключаете контракт с Хиддинком, будьте уверены - газеты по всему миру напишут об этом. Много журналистов приезжали в Москву, чтобы сделать с ним интервью. Мы с Хиддинком всегда вспоминаем то время в «Анжи» с улыбкой, все к нам были очень добры. Я никогда не встречал таких добродушных людей, как в махачкалинском клубе.

— Почему вы переодически заменяли Хиддинка на пресс-конференциях?

— Хиддинк любит наделять ответственностью своих ассистентов. Это его стиль работы. Много раз я тренировал команду, в то время как Хиддинк ездил в командировки с Керимовым, где презентовал клуб, искал спонсоров, заключал контракты. В такие моменты я был главным тренером, а Хиддинк - менеджером клуба. Мне нравилось, что он отправлял меня на пресс-конференции, это говорит об уважении с его стороны, немногие тренеры так делают. Он видел, что я работаю не на себя, а на клуб, ценил это и наделял полномочиями.

— Какая игра «Анжи» запомнилась вам больше всего?

— Было столько фантастических матчей... Но для меня особенной была игра против «Спартака». Тогда я выступал в роли тренера, поскольку Хиддинк заболел. Мы выиграли со счетом 2:1. В то время было много отличных игр, мы побеждали крупнейшие клубы России. Одним из моих любимых игроков был Одил Ахмедов - невероятный футболист. Я до сих пор общаюсь с тренером вратарей Зауром Хаповым и с ассистентом главного тренера Арсеном Акаевым - они потрясающие люди, мы созваниваемся каждые две недели и болтаем о времени в «Анжи». Я работал в Германии, Англии, Португалии и Голландии, но Россия для меня всегда будет на первом месте.

— Наверняка вы знаете, что Арсен Акаев - очень эмоциональный человек. Можете вспомнить какую-либо историю, связанную с его темпераментом?

— Да, но когда рядом был Хиддинк, он не был таким эмоциональным. Он уважал Гуса и знал, что надо держать себя в руках. Правда, иногда бывало, что Арсен мог сказать что-то судье.

— Вас удивило, когда «Анжи» резко сменил вектор развития и команду покинули все звезды?

— Не скажу, что это был шок, но чувства были смешанные. Конечно, Керимов воплотил мечту в реальность, собрав известных игроков и построив стадион. И клуб можно возродить, если появится второй такой Керимов, но найти его непросто.

— Почему вы не остались в «Анжи», ведь тогда вам доверили должность главного тренера?

— Конечно, мне нравилось быть главным тренером и, конечно, я хотел остаться в России, так как русская культура мне хорошо знакома. Я думал, что вот-вот заговорю на русском языке, поскольку знал уже много слов. Но остаться было нелегко, потому что проект закончился и продолжился уже с другими людьми. Но если «Анжи» захочет, я всегда открыт к работе с этим клубом.

— В «Анжи» вы работали с Федором Смоловым. Тогда он почти не забивал, но сейчас он - лучший форвард России. В прессе пишут, что он может перейти в английский «Вест Хэм». Вы работали в этом клубе, можете оценить шансы Смолова заиграть там?

— На самом деле, я знаю Смолова еще со времен его игры за голландский «Фейеноорд» (Смолов на правах аренды выступал в составе этого клуба в сезоне 2010/2011 - «Известия»). Когда же он выступал за «Анжи», Федор был еще очень молод. В то время много забивали Это'о и Траоре - для Смолова это была слишком серьезная конкуренция. Сейчас же он набрался опыта, стал много забивать. Он всегда был хорошим парнем - он очень вежливый, знает иностранные языки, умный. Смолов сейчас играет за прекрасный клуб «Краснодар». Что же касается АПЛ, там все иначе, чем в России. Надо иметь невероятную физическую силу, иначе тебя просто «раздавят». Но если ты умеешь забивать голы, то сможешь это делать везде. И не стоит забывать, что в английских командах много нападающих, конкуренция высока и если ты не забиваешь всего в нескольких играх, тебе быстро находят замену. Федору будет очень сложно, но я в него верю.

— Вам довелось работать с Игорем Денисовым. Правда, что он конфликтный человек?

— Мы работали вместе всего несколько месяцев. В «Анжи» он был очень хорош. Когда меня спросили, каких игроков следует подписать, Денисов был первым в моем списке. Он - невероятно хороший футболист, один из моих любимых. На мой взгляд, он и Роман Широков в то время были лучшими футболистами в России. Денисов отличается от других тем, что он говорит то, что думает. От этого иногда и случаются конфликты. Он - победитель по своей природе, ему важно выигрывать даже на тренировках. Но несмотря на свой характер, конфликтов у нас с ним не было.

— Правда ли, что Денисов устроил драку во время одной из тренировок «Анжи»?

— Что-то такое было, но я не могу вспомнить подробностей.

— Однажды вы сказали, что Миодраг Божович, который много лет работал в России, не только ваш друг, но и член семьи...

— Миодраг - крестный отец моего сына. Для меня он больше, чем друг. Он мне как брат. Считаю его одним из лучших тренеров, работавших в России. Он достиг хороших результатов со многими клубами РФПЛ. Он простой человек и у него всегда складываются отличные отношения с игроками.

— Этим летом Россия примет чемпионат мира по футболу. Хотели бы посетить его?

— Возможно, я приеду на матчи плей-офф, но будет сложно находиться в Москве - будет очень много народа.

— Как вы оцениваете шансы сборной России на ЧМ-2018?

— Думаю, сейчас сборная России не такая, как раньше, когда за нее выступали Титов, Шалимов и Никифоров. Еще будучи в «Анжи», я всегда говорил, что не стоит отбирать исключительно взрослых игроков, надо давать шанс молодым, проводить отбор среди молодежи, готовить их заранее. Надеюсь, команда России покажет себя хорошо. Самое главное - выиграть первый матч, дальше уже нужна чуточка везения. Еще один важный момент заключается в том, что практически никто из российских футболистов не играет за рубежом. Например, качество игры Кокорина позволяет ему играть в других чемпионатах, но высокие зарплаты не отпускают из России. В сборной должно быть примерно пять человек, которые играют в зарубежных лигах.

— У вас достаточно богатая игровая карьера. Например, в «Севилье» вы пересекались с самим Марадоной…

— Да, мы играли вместе около трех месяцев. Он - великий во всем. О его качестве игры даже нечего говорить. Не родился еще второй такой же футболист. Тогда в «Севилье» играли большие игроки: Марадона, Симеоне, Шукер, Саморано и я. Через несколько месяцев мне пришлось уйти из-за лимита в три иностранных игрока. Мне хотелось играть, а не сидеть и смотреть на то, как играют другие.

— Можете вспомнить какую-то историю, связанную с Марадоной?

— Их было много. Ему было очень трудно жить нормальной жизнью. Когда он шел в ресторан, его непременно поджидала толпа фанатов, жаждущая фотографий с кумиром и автографов. Когда Марадона приезжал на тренировку, он ставил свой «Порше» в паре сантиметрах от двери раздевалки, потому что иначе было не попасть на тренировку. С его приездом в «Севилье» все изменилось - множество людей со всего мира приезжали в этот город посмотреть на Диего. Тренироваться с ним тоже было непросто, так как хотелось отдать ему все мячи, лишь бы посмотреть, что он вытворяет с ними.

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