«Анжи» обзавелся новым тренером

Руководство ФК «Анжи» назначило Магомеда Адиева главным тренером команды на два года, рассказал глава клуба Осман Кадиев.

«Перед ним поставлена задача вернуться в премьер-лигу. Тренерский штаб он сформирует сам, не позднее 12-го числа должен предоставить информацию по сборам», — приводит слова Кадиева ТАСС.

Ранее клуб из Махачкалы возглавлял Вадим Скрипченко, который покинул свой пост 31 мая.

Перед тем как начать карьеру футбольного тренера, Адиев играл за «Анжи», ЦСКА, «Спартак-2», саратовский «Сокол», «Терек», казахстанский «Женис» и украинский «Кривбасс».

Будучи тренером, он возглавлял ФК «Нижний Новгород», молодежную команду «Волга», «Терек-2», махачкалинский клуб «Легион-Динамо».

В сезоне-2017/18 «Анжи» занимает 14-ю строчку в чемпионате России. Команда уступила красноярскому «Енисею» в переходных матчах и вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).