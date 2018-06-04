Прямой эфир

«Анжи» обзавелся новым тренером

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководство ФК «Анжи» назначило Магомеда Адиева главным тренером команды на два года, рассказал глава клуба Осман Кадиев.

«Перед ним поставлена задача вернуться в премьер-лигу. Тренерский штаб он сформирует сам, не позднее 12-го числа должен предоставить информацию по сборам», — приводит слова Кадиева ТАСС.

Ранее клуб из Махачкалы возглавлял Вадим Скрипченко, который покинул свой пост 31 мая

Перед тем как начать карьеру футбольного тренера, Адиев играл за «Анжи», ЦСКА, «Спартак-2», саратовский «Сокол», «Терек», казахстанский «Женис» и украинский «Кривбасс».

Будучи тренером, он возглавлял ФК «Нижний Новгород», молодежную команду «Волга», «Терек-2», махачкалинский клуб «Легион-Динамо». 

 В сезоне-2017/18 «Анжи» занимает 14-ю строчку в чемпионате России. Команда уступила красноярскому «Енисею» в переходных матчах и вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сын тренера сборной России Черчесова ошибся в дебютном матче ПФЛ
Юрий Красножан может возглавить тульский «Арсенал»
Бывший главный тренер «Локомотива», «Анжи» и второй сборной России имеет шансы вернуться в РФПЛ

 

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017