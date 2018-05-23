Юрий Красножан может возглавить тульский «Арсенал»

Известный российский специалист Юрий Красножан рассматривается тульским «Арсеналом» в качестве будущего главного тренера команды. Как сообщил «Известиям» источник в клубе, в ближайшее время 54-летний специалист проведет переговоры с «оружейниками».

При этом в «Арсенале» отказались официально комментировать эту информацию. Сам Юрий Красножан пока решил также воздержаться от публичных заявлений. При этом вчера «Матч ТВ» сообщил, что тренер покинет пост наставника «Химок» в связи с истечением срока действия контракта. Подмосковным клубом специалист руководил с февраля и помог ему сохранить место в ФНЛ.



— Я до конца недели в отпуске, и разговора с руководством «Химок» о дальнейшем сотрудничестве пока не было, — заявил Юрий Красножан «Известиям». — Поэтому сейчас неправильно делать заявления в СМИ о своем будущем. Думаю, когда я вернусь из отпуска, определенность наступит в течение нескольких дней.



21 мая туляки объявили о расставании с Миодрагом Божовичем, который отказался продлевать контракт с клубом. В минувшем сезоне черногорский специалист занял с «Арсеналом» восьмое место в РФПЛ, что стало лучшим результатом в истории клуба.

Юрий Красножан получил широкую известность благодаря своей работе в «Спартаке» из родного Нальчика. В 2005 году он вывел малобюджетный клуб в РФПЛ, а затем пять лет удерживал его в элите при ограниченных ресурсах. Затем специалист работал в московском «Локомотиве», махачкалинском «Анжи», второй сборной России, краснодарской «Кубани» и грозненском «Тереке», а также в сборной Казахстана.

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