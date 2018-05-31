«Анжи» объявил об уходе Скрипченко с поста главного тренера

Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Вадим Скрипченко покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Срок соглашения «Анжи» с 42-летним специалистом из Белоруссии истек 31 мая 2018 года, продлевать его не стали, передает RT.

Скрипченко возглавлял «Анжи» с августа 2017 года, сменив на посту Александра Григоряна. Под его руководством команда провела 27 матчей, где одержала шесть побед, шесть раз выступила вничью и 15 раз проиграла.

ФК «Анжи» в сезоне-2017/18 занимает 14-ю строчку в чемпионате России. Команда уступила красноярскому «Енисею» со счетом 0:3, 4:3 в переходных матчах и вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).