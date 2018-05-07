«Ахмат» одержал сухую победу над «Анжи» в матче РФПЛ

«Ахмат» в 29-м туре РФПЛ одержал сухую победу над махачкалинским «Анжи». Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу грозненского клуба.

В составе победителей голами отметились Родолфо и Одисе Роши. «Анжи» доигрывал встречу в неполном составе — на 62-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник Гурам Тетрашвили.

Махачкалинский клуб после 29 туров расположился на 14-м месте в турнирной таблице, опережая «Тосно» лишь по дополнительным показателям. Именно эти два клуба поспорят за право сыграть в стыковых матчах. В заключительном туре «Анжи» сыграет с московским ЦСКА, а «Тосно» — с «Уфой».Матчи пройдут 13 мая в 14:00 мск.

Добавим, что по итогам текущего сезона элиту российского футбола покидает «СКА-Хабаровск». Дальневосточный клуб в 29 матчах набрал всего 13 очков.

7 мая главный тренер футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера прокомментировал сообщения о своем намерении покинуть команду и возглавить туринский «Ювентус». Он отметил, что его устраивает работа в московском футбольном клубе.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter