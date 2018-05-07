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Полузащитник ЦСКА Кучаев выбыл из строя на длительный срок

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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У полузащитника ЦСКА Константина Кучаева диагностирован полный разрыв крестообразной связки левого колена. Футболисту в ближайшее время предстоит операция, сообщает пресс-служба армейского клуба. Обычно восстановление от подобной травмы занимает около шести месяцев.

Игрок получил травму в матче 29-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала». На 25-й минуте Кучаев в борьбе за мяч столкнулся с полузащитником Игорем Горбатенко. Армейцу оказали помощь, однако он не смог продолжить выступление и был заменен.

Матч завершился крупной победой ЦСКА со счетом 6:0. В заключительном туре московская команда сыграет с махачкалинским «Анжи».

В минувшем туре «Локомотив» одолел «Зенит» и стал чемпионом России впервые за 14 лет. Второе место в турнирной таблице занимает «Спартак» (56 очков), далее следуют ЦСКА (55) и «Краснодар» (53). Эти три команды разыграют между собой две путевки в Лигу чемпионов.

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