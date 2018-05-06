Полузащитник ЦСКА Кучаев получил серьезную травму в матче с «Арсеналом»

Полузащитник футбольного ЦСКА Константин Кучаев в матче против тульского «Арсенала» получил травму колена. По словам главного тренера армейцев Виктора Гончаренко, это разрыв крестообразных связок.

Обычно спортсмены после такой травмы восстанавливаются до полугода.

«К сожалению, наверняка это разрыв крестообразных связок. Что касается следующего матча, то (Алан) Дзагоев и сегодня был готов, у (Понтуса) Вернблума ситуация 50 на 50. Плюс добавится Леша Березуцкий, отбывший дисквалификацию. На игру соберем 14–15 игроков, что для нас отличная цифра», –– цитирует Гончаренко «РИА Новости».

В 29-м туре чемпионата России по футболу красно-синие разгромили «Арсенал» со счетом 6:0. Двадцатилетний Кучаев получил травму на 25-й минуте встречи после столкновения с хавбеком тульского клуба Игорем Горбатенко. Кучаева заменили на 31 минуте. На замену вышел Кристиян Бистрович.

В последнем туре Российской футбольной премьер-лиги сезона 2017/18 ЦСКА 13 мая встретится с «Анжи» (Махачкала).

Пока армейцы идут на третьем месте в турнирной таблице с 55 очками. Следом расположился «Краснодар» (53).