Капитан «Локомотива» назвал причину победы клуба в чемпионате РФПЛ

Московский «Локомотив» стал чемпионом России потому, что полностью использовал выпавший ему шанс в виде встречи с «Зенитом» на своем поле.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал капитан клуба Игорь Денисов.

По словам игрока, в возможность того, что «Локомотив» станет чемпионом РФПЛ, никто из наблюдателей не верил. Игра с «Зенитом» 5 мая стала счастливым стечением обстоятельств, которое сумел использовать его клуб.

«Если есть шанс, позволяющий выиграть золото дома, мы стараемся им воспользоваться», — отметил Денисов.

При этом он подчеркнул, что в этом году команда сделала практически невозможное.

«Мы стали чемпионами — никто на это не рассчитывал. Задача стояла занять пятое место. Но так сложилось, что мы первые», — сказал капитан.

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«Чемпионство «Локомотива» — это моя футбольная правда»