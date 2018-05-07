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Черчесов исключил участие трех футболистов на ЧМ-2018

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Футболисты Александр Кокорин, Виктор Васин и Георгий Джикия не примут участие на чемпионате мира по футболу, заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Специалист отметил, что из-за травм эти футболисты не смогут подойти к мундиалю в необходимой степени готовности.

«Желаю ребятам спокойно восстановиться и готовиться уже к новому сезону. На одном турнире, пусть даже и таком крупном, жизнь не заканчивается», — приводит «Чемпионат» слова Черчесова.

Главный тренер добавил, что расширенная заявка сборной России будет объявлена 11 мая — 27–28 футболистов будут вызваны в Новогорск для подготовки к мировому первенству.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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