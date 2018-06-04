Число добровольцев в России превысило 7 млн человек

Число волонтеров в России уже превысило 7 млн человек. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«В России становится всё больше добровольцев и волонтеров. Сегодня их более 7 млн человек», — цитирует Кириенко ТАСС. По словам первого замруководителя администрации президента, волонтеры и добровольцы являются гордостью страны.

Кириенко также сообщил, что волонтеры, в том числе и волонтеры-юристы, принимают участие в сборе обращений для намеченной на 7 июня «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Некоторые вопросы они сразу помогают решить, передает НСН.

Кириенко отдельно поблагодарил 32 тыс. волонтеров, которые будут работать на чемпионате мира по футболу.

Замглавы администрации президента призвал волонтерские организации активнее подавать заявки для участия в конкурсе «Добровольцы России». Заявки будут приниматься всё лето. Он завершится в День волонтера 5 декабря.

Конкурс проводится для возрастных категорий от восьми до 14 лет, от 14 до 18 лет, а также для волонтеров старше 18 лет. Уже подано более 1 тыс. заявок для участия в нем.

Владимир Путин в декабре прошлого года подписал указ о проведении в России Года добровольца (волонтера) в 2018 году, напоминает «Ридус».