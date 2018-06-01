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Собаки-спасатели и дроны будут патрулировать пляжи Москвы

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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Власти Москвы привлекут этим летом к дежурству на 11 городских пляжах волонтеров‐кинологов и беспилотники. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

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На эти цели выделено 20 дронов и не менее 10 специально обученных собак. Как пояснили в мэрии,с помощью беспилотников водоемы можно облететь за несколько минут, а картину происходящего оперативно передавать спасателям. Таким образом, МЧС получит возможность обнаруживать оставленных без присмотра детей, утопающих, а также разжигающих в неположенных местах костры нарушителей.

Беспилотники впервые будут масштабно использовать для охраны пляжей, отметили в ведомстве.

В тестовом режиме первый дрон был запущен над акваторией Москвы-реки в прошлом году. Эксперимент прошел успешно, сообщает телеканал «360».

Кинологи будут патрулировать пляжи вместе с собаками пород леонбергер, ньюфаундленд, лабрадор-ретривер и золотистый ретривер. На животных наденут яркие жилеты со специальной ручкой, за которую удобно хвататься тонущему человеку.

В Москве к 1 июня открылось 118 зон отдыха, в том числе 11 зон с купанием. 

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