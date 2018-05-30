Розетки на пляже

На Черноморском побережье Краснодарского края до конца лета 2018 года появится сеть электрозаправочных станций (ЭЗС). Как сообщили «Известиям» в компании «Электросити», под эгидой рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» построят 100 ЭЗС. Таким образом, во всей России их число увеличится на 40% — до 350.

Первоначально доступ к зарядке получат на Кубани электрокары каршеринга, а затем остальные владельцы подобных машин, сообщили в компании.

— До конца лета мы планируем построить 100 электрозаправок на побережье Черного моря в Краснодарском крае. ЭЗС отечественные, нашей разработки. Если опыт эксплуатации покажет, что необходимо уплотнение, то увеличим их число. Располагаться зарядки будут не на АЗС, а преимущественно на паркингах: у гостиниц, аэропорта, ресторанов, магазинов, в Красной поляне, — рассказал «Известиям» руководитель «Электросити» Сергей Плетнев.

Проект заправок «Электросити» курирует рабочая группа Национальной технологической инициативы «Автонет». Она создана по инициативе Совета по модернизации экономики и инновационному развитию РФ, который возглавляет председатель правительства Дмитрий Медведев. Задача рабочей группы — развитие в стране электротранспорта и машин с автопилотами.

— Рынок электромобилей в РФ имеет высокий потенциал развития. Он активно растет, однако все еще отстает от стран Европы, США и Китая. Сейчас «Автонет» занимается разработкой нормативно-правовой базы для беспилотных авто и электромобилей. Одна из ключевых задач — создание для них городской инфраструктуры. Поручения правительства в части тестирования «умных» автомобилей также охватывают отрасль электротранспорта, об этом не стоит забывать. Нехватка зарядных станций негативно влияет на темпы роста российского рынка таких машин, — отметил в этой связи представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

По словам Сергея Плетнева, зарядки устанавливаются по заказу каршеринговой компании URentCar. Ее электрокары будут пользоваться приоритетом при зарядке. Но владельцы частных машин такого рода, связавшись с URentCar, также смогут воспользоваться этими точками. В компании сообщили «Известиям», что проект электрокаршеринга пока реализуется в пилотном режиме, его дальнейшая судьба будет зависеть от рентабельности. В перспективе компания хотела бы заменить весь свой парк (600 машин) на электротранспорт.

В России, по оценкам НТИ «Автонет», сейчас около 250 электрозаправок. Таким образом, сочинский проект увеличит их число на 40%. Развитие этого вида инфраструктуры в России отстает даже от Люксембурга (около 350 станций). Согласно данным американской Ассоциации зарядок электромобилей (EVCA), только в одной Японии 40 тыс. ЭЗС, в США их 50 тыс., в странах Европы — около 130 тыс. Ассоциация прогнозирует, что к 2025 году мировой доход от электрозарядок составит $46 млрд.

Россия не должна отставать от общемировых трендов в области электротранспорта, но развивать его нужно с умом, говорит автомобильный эксперт Сергей Иванов.

— В стратегии развития автопрома до 2025 года много сказано про внедрение такого транспорта и соответствующей инфраструктуры. Но его предполагается развивать во всей России, а это в корне неверно. Нужно быть более гибкими. Краснодарский край и Крым с их адекватным для батарей электрокаров климатом идеально подходят для популяризации таких машин. Но, скажем, Красноярский край, Иркутская область и вся средняя полоса России из-за холодных зим пока не готовы к развитию этого направления. Здесь логичнее начать с газификации автомобилей. Непонимание этого тормозит развитие, — убежден эксперт.

По данным аналитического агентства «Автостат», парк электрокаров в России не превышает 2 тыс. машин. По оценкам Международного энергетического агентства (IEA), во всем мире более 3 млн подобных авто.