Электро-АЗС хотят зарядить бесплатно

Правительство немерено ввести новые стимулы для частного бизнеса к созданию заправок для электрокаров. Электроэнергию для «зеленых» АЗС хотят предоставлять бесплатно либо с существенным дисконтом. Об этом говорится в утвержденной правительством стратегии развития автопрома до 2025 года. Кабмин надеется побудить частных инвесторов к строительству новых электро-АЗС. До сих пор они появлялись в основном за счет госсредств. Энергетики, впрочем, беспокоятся, что все затраты на зарядку электротранспорта в итоге переложат на рядовых потребителей.

Владельцы АЗС, на которых установлены электрозаправки, а также владельцы любой другой зарядной инфраструктуры для электрокаров смогут получить дисконт или даже бесплатное электричество. Как указано в правительственной стратегии развития автопрома до 2025 года («Известия» ознакомились с документом), им предоставят скидку по тарифу на электроэнергию или же нулевой тариф.

Развитием сети заправок государство занялось еще в 2012 году. Первые заправки для электрокаров устанавливались в столице Московской объединенной электросетевой компанией (МОЭСК) — дочкой «Россетей». Тем не менее с тех пор в основном силами сетевых компаний в России удалось запустить лишь 130 зарядных станций, по большей части в Москве и области (50 шт.) и Санкт-Петербурге (40 шт.), указывается в документе. По данным «Россетей», реализующих Всероссийскую программу развития зарядной инфраструктуры, к началу 2018 года заправок в России было больше — почти 300 штук.

Государство хочет стимулировать к масштабной установке зарядок и частный малый бизнес. Новые монетарные льготы должны в значительной степени помочь распространению зарядной инфраструктуры, а также способствовать увеличению парка электрических автомобилей, надеются в правительстве.

Кроме того, реализация мер позволит обеспечить обновление российского парка автотранспортных средств всех типов и появление новой линейки продуктов с высокими темпами роста продаж, 40–50% в год для электромобилей, указывается в стратегии.

Считается, что именно отсутствие разветвленной сети зарядной инфраструктуры тормозит рост парка электрокаров в России. По данным разработавшего стратегию Минпромторга, на конец 2017 года в стране было зарегистрировано менее 1,5 тыс. электромобилей. Рост автопарка пока довольно скромный — за прошлый год он пополнился всего 95 электромобилями.

В стратегии не указано, каким образом государство собирается возмещать сбытовым компаниям затраты по нулевому тарифу для электрозаправок. В Минпромторге не предоставили комментариев.

Вопрос оплаты этой электроэнергии ключевой, считают в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.

— Нулевой тариф на электроэнергию порождает дополнительный вид перекрестного субсидирования, величина которого и без того составляет сотни миллиардов рублей, — рассказала «Известиям» председатель правления ассоциации Наталья Невмержицкая.

В курирующем поставки электроэнергии Минэнерго согласны с поставщиками, ведомство не станет поддерживать такую льготу, рассказал «Известиям» представитель министерства. По мнению Минэнерго, следует учитывать, что льготная или же бесплатная электроэнергия будет противоречить поставленной правительством РФ задаче минимизации всех видов перекрестного субсидирования в электроэнергетике. К тому же это даст необоснованные преференции владельцам зарядок по отношению к другим потребителям, что также нарушает принципы конкуренции.

Речь идет о том, что, вероятно, стоимость этой электроэнергии будет переложена в конечный тариф на электроэнергию для населения, пояснил начальник аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский.

Впрочем, с учетом пока еще низкого спроса на электрокары надбавка едва ли будет заметной. В то же время пользователи электрозаправок благодаря новой субсидии, напротив, получат ощутимую скидку, а спрос на электромобили будет простимулирован, считает эксперт.

Такая мера позволит быстрее развиться инфраструктуре на Дальнем Востоке — в регионе с наибольшим количеством электромобилей и наименьшим количеством заправочных станций, отметила эксперт Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Екатерина Грушевенко. Впрочем, рынку потребуются и дальнейшие послабления, к примеру субсидии на покупку машин или же обнуление НДС, считают в «Сколково».

Среди представителей частного бизнеса платные электрозаправки до сих пор устанавливали только некоторые автодилеры электрокаров, а также топливная компания «Татнефть». Кроме того, свои бесплатные электро-АЗС есть у «Роснефти» и «Лукойла», а также у производителя электрокаров Tesla. В настоящее время 14 АЗС «Лукойла» оборудованы станциями зарядки для электромобилей, рассказали «Известиям» в пресс-службе компании. Там не стали оценивать перспективы, которые открываются при получении бесплатного электричества, но добавили, что дальнейшее развитие сети в первую очередь зависит от ее востребованности.

По прогнозу Минпромторга, к 2020 году продажи электрокаров увеличатся до 15 тыс. машин в год, а к 2025-му — уже до 85 тыс. в год. По данным «Автостата», в 2017 году продажи электромобилей в России выросли на 28%.