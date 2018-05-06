Продажи подержанных электромобилей в России выросли в 2018 году в три раза

В I квартале 2018 года продажи подержанных электромобилей в России выросли в 2,9 раза, сообщает «Автостат».

Всего было реализовано 332 электрокара с пробегом по сравнению с 115 машинами за аналогичный период прошлого года.

Эксперты уверены, что подобный рост обусловлен поставками из Японии электромобилей Nissan Leaf на Дальний Восток. Именно на эту модель приходится 90% всех продаж.

«В январе-марте текущего года на учет встало 310 экземпляров Nissan Leaf против 94 годом ранее. Свыше 40% из них остались в Дальневосточном ФО (134 шт.), еще 20% переехало в Сибирь (63 шт.)», –– приводит статистику агентство.

Отмечается, что оставшаяся треть — 113 машин — распределилась по всей стране.

Помимо Nissan Leaf в основном в Москве и области было реализовано еще 22 подержанных электрокара марок Tesla, Mitsubishi i-MiEV, Renault Twizy, BMW i3. Половина из них — 11 шт. –– Tesla.

В апреле сообщалось, что итальянское дизайн-ателье Pininfarina планирует в 2020 году представить электрический гиперкар.