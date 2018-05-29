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Почти 120 зон отдыха откроются в Москве к 1 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве к 1 июня откроются 118 зон отдыха, включая 11 зон с купанием. Об этом рассказал руководитель департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев на заседании президиума правительства столицы.

Кроме того, в Москве с 1 июня по 1 сентября появятся 45 зон без купания и 62 места массового отдыха рядом с водоемами. К началу летнего сезона завершились работы по благоустройству трех таких зон — пруда на улице Красных Зорь в Кунцеве, пляжа «Левобережный» и Большого городского пруда в Зеленограде, сообщает сетевое издание m24.ru.

Кроме того, как и в прошлом году, в городских парках «Сокольники», «Фили», «Северное Тушино» и в Лужниках будут работать открытые летние бассейны. Заработает детский бассейн в Измайловском парке.

Во всех зонах отдыха с купанием предусмотрено наличие питьевой воды, кабинок для переодевания, душевых, туалетов, парковок, мусорных контейнеров, спасательных станций, медобслуживания. Также установлены скамейки и беседки, оборудованы пикниковые точки.

В настоящее время на реконструкции находятся семь зон отдыха. Среди них — пруды 3–6-й на ВДНХ, пляжный комплекс «Бич-клаб», Удальцовские пруды, Большой Очаковский пруд, Центральный пруд, Черневский пруд на реке Цыганке, Черневские пруды.

24 мая Роспотребнадзор в Москве ввел в эксплуатацию три зоны отдыха с купанием. Столичные пляжи заработали с 25 мая.

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