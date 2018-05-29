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Названы самые популярные курорты для отдыха с детьми

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Фото: TASS/YAY/Gennady Kravetsky
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Эксперты рассказали, какие города России туристы чаще всего выбирают для семейного отдыха этим летом. Рейтинг был составлен на основании данных о бронировании отелей и апартаментов для проживания с детьми.

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Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Tvil.ru, самыми популярными стали города Сочи, Евпатория, Анапа, Феодосия и Ялта. Также в десятку вошли Судак, Алушта, Ейск, Геленджик и Севастополь.

Согласно данным экспертов, дешевле всего проживание обойдется в Анапе и Евпатории (около 2 тыс. рублей в сутки). А самым дорогим городом стала Ялта (более 2,5 тыс. рублей за жилье в сутки).

Ранее 29 мая были названы самые популярные зарубежные направления у россиян. В первую тройку вошли Финляндия, Китай и Эстония.

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