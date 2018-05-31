Более 90 человек утонули в РФ с начала пляжного сезона

С открытием пляжного сезона в текущем году 94 человека погибли в России, рассказал в четверг врио начальника управления безопасности людей на водных объектах МЧС России Амаяк Нуникян.

По его словам, эти показатели превышают аналогичные цифры 2017 года, передает ТАСС.

Однако количество происшествий на водных объектах, в частности в Москве и Подмосковье, с 2013 года имеет тенденцию к снижению, отметил Нуникян.

«В 2013 году на воде погибли 6039 человек, в 2017 году — 3725 человек», — отметил он.

Во вторник стало известно, что за май в Татарстане утонули девять человек.