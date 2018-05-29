Девять человек утонули в Татарстане до открытия купального сезона

За май на территории Татарстана утонули девять человек. Статистику подвела государственная инспекция по маломерным судам.

В ГИМС уточнили, что купальный сезон в республике официально стартует 1 июня. При этом только 15 пляжей из 35 прошли проверку и готовы к тому, чтобы принимать отдыхающих. По данным ведомства, еще до начала сезона утонули девять человек. Для сравнения, в прошлом году за весь купальный сезон произошло 80 несчастных случаев, сообщает ProKazan.ru.

В МЧС считают, что установка аншлагов «Купаться запрещено» неэффективна. Вместо них появятся новые таблички, в которых специалисты распишут все опасности купания в конкретном месте.

Как сообщал портал iz.ru, в начале мая в Татарстане утонул ребенок. Полуторагодовалый мальчик побежал за кошкой и вышел на берег реки. По версии следствия, ребенок слишком близко подошел к краю берега и упал в холодную воду.