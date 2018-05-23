Прямой эфир

Двухлетний ребенок утонул в яме с водой в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Молодежный Хабаровского края в яме с водой обнаружено тело ребенка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Статья — «Причинение смерти по неосторожности».

Как уточняет ИА AmurMedia, двухлетний мальчик пропал во время прогулки накануне, 22 мая. Позже его обнаружили мертвым на соседнем участке в неглубокой яме, наполненной водой. Выяснилось, что хозяин участка вырыл яму, чтобы установить там столб для забора.

На теле ребенка повреждений не найдено. Причина смерти — утопление. Следователи сейчас выясняют, почему такой маленький ребенок оказался без присмотра.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Нижнем Тагиле предъявлено обвинение тренеру, во время занятий которого в бассейне утонул семилетний мальчик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подросток утонул в Орле во время купания в реке
В Якутии полуторагодовалая девочка утонула в стиральной машине «Фея»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017