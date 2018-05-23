Двухлетний ребенок утонул в яме с водой в Хабаровском крае

В поселке Молодежный Хабаровского края в яме с водой обнаружено тело ребенка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Статья — «Причинение смерти по неосторожности».

Как уточняет ИА AmurMedia, двухлетний мальчик пропал во время прогулки накануне, 22 мая. Позже его обнаружили мертвым на соседнем участке в неглубокой яме, наполненной водой. Выяснилось, что хозяин участка вырыл яму, чтобы установить там столб для забора.

На теле ребенка повреждений не найдено. Причина смерти — утопление. Следователи сейчас выясняют, почему такой маленький ребенок оказался без присмотра.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Нижнем Тагиле предъявлено обвинение тренеру, во время занятий которого в бассейне утонул семилетний мальчик.