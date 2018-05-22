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Обвинение предъявлено тренеру утонувшего мальчика в Нижнем Тагиле

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Обвинение предъявлено 57-летнему тренеру, на уроке которого в бассейне утонул семилетний мальчик в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Педагогу СДЮСШОР «Спутник» предъявлено обвинение по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщает «ТагилСити.Ру».

Трагедия произошла 2 октября 2017 года в бассейне на улице Юности. Мальчик остался без наблюдения тренера и начал тонуть. Когда обнаружили, что ребенок находится под водой, его вытащили, но он уже находился в бессознательном состоянии. Спасти ребенка не удалось.

По версии следствия, в момент происшествия тренер занимался другой группой детей, а семилетний мальчик остался без присмотра.

17 мая подросток утонул в Орле во время купания в реке. Другие дети вызвали спасателей, однако ребенок скончался до их прибытия.

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