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Спасатели вытащили тонущего человека из пруда в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сотрудники МЧС вытащили тонущего человека из Борисовского пруда на юге Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел днем 14 января. По информации журналистов, мужчина отказался от медицинской помощи. 

Как писал портал iz.ru 13 января, двое подростков попали в полынью во время рыбалки на юге Москвы, в районе Коломенской набережной. Рыбаки не смогли выплыть самостоятельно. Их вместе с лодкой вытащили на берег спасатели. В результате инцидента никто не пострадал. 

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