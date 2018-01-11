Троих школьников сняли со льдины в Финском заливе
Спасатели сняли со льдины троих подростков в Финском заливе, сообщает региональный главк МЧС.
ЧП произошло напротив дома №40 по Цитадельскому шоссе в Кронштадте. Дети находились на удаленном от берега расстоянии и не могли самостоятельно покинуть опасное место. Они позвонили спасателям и попросили о помощи.
Сотрудники МЧС приехали через 10 минут. Они облачились в специальные гидрокостюмы и бросились на помощь к подросткам. На берег ребят доставили на двух спасательных катерах на воздушных подушках.
Благодаря оперативной помощи дети не пострадали.
МЧС напоминает, что до 15 января 2018 года действует официальный запрет о выходе на лед водоемов, расположенных в черте Петербурга.
Ранее портал iz.ru сообщал, что МЧС удалось снять рыбаков с оторвавшейся от берега Камы льдины. В опасности находились пять человек. Одному удалось выбраться на берег, остальные уплыли вниз по реке.