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Спасатели вытащили из воды двух подростков на юге Москвы

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Фото: ТАСС/Григорьев Максим
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Двое подростков попали в полынью во время рыбалки на юге Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ

По информации журналистов, инцидент произошел в районе Коломенской набережной. 

Рыбаки не смогли выплыть самостоятельно. Их вместе с лодкой вытащили на берег спасатели.

В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас подростков осматривают медики.  

Как писал портал iz.ru 11 января, спасатели сняли со льдины троих подростков в Финском заливе в Кронштадте. Дети не смогли самостоятельно покинуть опасное место.

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