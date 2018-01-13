Спасатели вытащили из воды двух подростков на юге Москвы

Двое подростков попали в полынью во время рыбалки на юге Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, инцидент произошел в районе Коломенской набережной.

Рыбаки не смогли выплыть самостоятельно. Их вместе с лодкой вытащили на берег спасатели.

В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас подростков осматривают медики.

Как писал портал iz.ru 11 января, спасатели сняли со льдины троих подростков в Финском заливе в Кронштадте. Дети не смогли самостоятельно покинуть опасное место.