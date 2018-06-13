Лучшие из лучших

До начала чемпионата мира остаются считаные часы, и споры о том, кто выиграет заветный трофей, уже достигли своего апогея. Большинство россиян считают, что победителем турнира в 2018 году станет сборная РФ — об этом говорят результаты недавнего опроса «Левада-центра». Однако мнения о том, кто является главным претендентом на выигрыш кубка, всегда очень субъективны, поэтому «Известия» решили выделить пять команд-фаворитов на основе прогнозов, которые сейчас дают букмекерские конторы.

Пока букмекеры не причисляют сборную России к безоговорочным фаворитам ЧМ-2018: поставивший на победу россиян в случае успеха может увеличить свой выигрыш в 34 раза. Тем не менее хозяева чемпионата нередко преподносят болельщикам настоящие сюрпризы. Так, в 2002 году сборная Южной Кореи дошла до полуфинала домашнего мундиаля. Кроме того, многие помнят и блестящее выступление команды РФ на Евро-2008 — тогда наша сборная смогла пробиться в квартет сильнейших. В нынешнем мундиале примут участие несколько игроков того состава — Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и Юрий Жирков.

Германия

Если судить по прогнозам букмекеров, в число главных претендентов на кубок сейчас входит действующий обладатель Кубка мира — сборная Германии. Немцев традиционно считают фаворитами практически любого турнира, в котором они принимают участие. Год назад подопечные Йоахима Лева стали триумфаторами Кубка конфедераций. Им не помешала даже глобальная ротация состава, которую устроил тренерский штаб, отправивший в Россию только молодых футболистов. Уровень конкуренции в этой команде настолько высок, что ее наставник может позволить себе не брать на чемпионат мира даже автора решающего гола в финале четырехлетней давности Марио Гетце. Более того, в последний момент из состава сборной был исключен и лучший молодой игрок прошедшего чемпионата Англии Лерой Сане.

В истории мирового футбола два раза подряд ЧМ выигрывали всего две команды: итальянцы (1934, 1938) и бразильцы (1958, 1962). Теперь шанс войти в их число получили и немцы, считают эксперты. Победа в чемпионате мира может стать для команды Германии пятой, что поможет им сравняться со сборной Бразилии по количеству завоеванных трофеев.

— У лидера немцев — вратаря Мануэля Нойера — была серьезная травма, из-за которой он пропустил большую часть сезона, — напомнил в беседе с «Известиями» именитый швейцарский футболист Паскаль Цубербюлер. — Тренерскому штабу нужно было принять решение, брать ли его на турнир. После того как Нойер попал в итоговый состав, напряжение спало. У Германии очень боевитый состав и неплохие шансы вновь взять титул.

Франция

Еще одним фаворитом мундиаля является команда Франции. После провалов на последних чемпионатах мира «трехцветные» вырастили невероятное поколение молодых игроков. Теперь французы фактически имеют в своем распоряжении сразу два, а то и три равноценных состава. При составлении заявки на мундиаль главный тренер Дидье Дешам столкнулся с проблемой выбора 23 футболистов из огромного числа талантливых исполнителей. В итоге в России болельщики не увидят Антони Марсьяля, Александра Ляказетта, Кингсли Комана, Муссу Сиссоко и Адриана Рабьо.

f Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров

На ЧМ-2018 не сыграет и один из триумфаторов недавнего финала Лиги чемпионов Карим Бензема. И в этом случае наставник руководствовался далеко не спортивными показателями игрока. Нападающего не вызывают в сборную уже не первый год — причиной тому стал скандал с его партнером по национальной команде. В 2015-м полузащитник Матье Вальбуэна заявил, что Карим Бензема шантажировал его интимным видео, и на время разбирательств обоих игроков отстранили от национальной команды. В 2017 году футболист был полностью оправдан, но в сборную так и не вернулся.

В 2016 году на домашнем чемпионате Европы французы заняли второе место, в финале уступив золото португальцам. Поэтому победа на предстоящем чемпионате мира может стать для них достойной реабилитацией в глазах болельщиков.

— У Франции невероятная молодая команда, — заявил «Известиям» Паскаль Цубербюлер. — В этой сборной крайне серьезная конкуренция даже за место в заявке, не говоря уже об основном составе. Также у них есть отличный тренер Дидье Дешам, который знает вкус больших побед. Думаю, Франция — один из главных претендентов на золото.

Испания

Следующим вероятным претендентом на трофей является команда Испании. Клубы из этой страны уже несколько лет доминируют на европейской арене — в прошедшем сезоне мадридские «Реал» и «Атлетико» выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы соответственно. Однако на последних международных турнирах испанская сборная допускает осечки. После побед на чемпионатах Европы 2008 и 2012 годов, а также триумфа на ЧМ-2010 в 2014 году испанцы не сумели даже выйти из группы. С тех пор команда серьезно изменилась, и в ее состав попало множество молодых исполнителей.

Испанцы, как и две уже упомянутые сборные, исключили из своей заявки на мундиаль целый ряд звездных игроков. Так, на российских стадионах этим летом не сыграют Сеск Фабрегас, Альваро Мората, Маркос Алонсо, Хуан Мата, Андер Эррера, Эктор Бельерин и Хосе Кальехон.

— Испанцы приучили серьезно относиться к ним всех соперников на любом турнире, — заявил «Известиям» бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин. — У них очень изменился состав за последнее время, пришло много новых игроков, которые голодны до побед. Безусловно, Испания вновь приедет на мундиаль за трофеем и они по праву считаются одними из главных фаворитов.

Бразилия

За европейцами в списке фаворитов следует латиноамериканская сборная — команда Бразилии. Пентакампеоны полны решимости завоевать свой шестой трофей и реабилитироваться за неудачи на домашнем мундиале четырехлетней давности. Тогда бразильцы были с позорным счетом 7:1 повержены немцами в полуфинале.

Нынешний состав сборной Бразилии можно смело назвать одним из сильнейших за последние несколько лет. Ранее у пятикратных чемпионов мира периодически возникали проблемы с одной из линий: в частности, появлялись трудности с нападением, с защитой, с вратарями. Сейчас же у бразильцев полный баланс состава и блестящий подбор исполнителей.

Единственной проблемой остается состояние капитана и главного лидера бразильцев Неймара, получившего серьезное повреждение в конце февраля. Форвард ПСЖ успел восстановиться к ЧМ-2018 и даже забил за сборную в двух товарищеских играх подряд. Однако пока неясно, сумел ли Неймар набрать нужный игровой тонус к чемпионату.

— У Бразилии есть определенная зависимость от Неймара, — продолжил Руслан Нигматуллин. — Он тянет одеяло на себя, команда тоже пытается сыграть через него, и в итоге это не всегда приносит пользу. Но у бразильцев настолько звездная сборная, что и с Неймаром, и без него они будут претендовать на самые высокие места.

Аргентина

Замыкают пятерку главных фаворитов аргентинцы. На прошлом мундиале латиноамериканцы дошли до финала, где уступили немцам. На грядущий турнир у них не меньшие задачи. Лионелю Месси во время мундиаля исполнится 31 год, и для него нынешний розыгрыш Кубка мира — фактически последний шанс поставить на полку единственный незавоеванный им трофей. С национальной командой Лео выигрывал лишь олимпийский турнир в 2008 году. При этом его главный антагонист Криштиану Роналду привел сборную к триумфу на чемпионате Европы, поднявшись на ступеньку выше.

a Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров

Вызов в сборную Аргентины в 2018 году не получил лучший бомбардир итальянской серии А Мауро Икарди. Даже 29 голов за миланский «Интер» в прошедшем сезоне не позволили ему войти в состав национальной команды. В ряде СМИ сообщали, что дело в непростых отношениях нападающего и капитана сборной Лионеля Месси.

— Сборная Аргентины — это команда, в которой играют друзья Месси, — отметил Руслан Нигматуллин. — Лео очень сильный игрок, и это большое подспорье — иметь футболиста такого уровня в своем составе. Но не все моменты с его участием выглядят логично. Не думаю, что аргентинцы смогут в этот раз взять Кубок мира.

Сборная России успела сыграть с четырьмя из пяти сборных-фаворитов. В конце прошлого года подопечные Станислава Черчесова уступили аргентинцам (0:1), а спустя несколько дней сыграли вничью с командой Испании — 3:3. В марте 2018 года россияне потерпели поражения от бразильцев (0:3) и французов (1:3).

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