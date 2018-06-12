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Действующие чемпионы мира прилетели в Москву для участия в ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Футболисты и тренерский штаб сборной Германии, которая является действующим победителем, прилетели в Москву на чемпионат мира 2018 года. Самолет с немецкой делегацией приземлился в аэропорту Внуково.

Подопечные Йоахима Лева будут жить в оздоровительном комплексе «Ватутинки» на территории «новой Москвы». Они будут тренироваться на поле спортивной базы ЦСКА. Здесь же 13 июня они проведут открытую тренировку.

В составе команды Германии прибыл, в частности, чемпион мира 2014 года вратарь Мануэль Нойер, полузащитник Томас Мюллер, а также 32-летний Марио Гомес.

Сборная Германии четыре раза становилась триумфатором чемпионата мира по футболу. Немцы также являются трехкратными чемпионами Европы. Год назад сборная победила в проходившем в России Кубке конфедераций.

В Москву для участия в чемпионате мира по футболу 10 июня прилетела сборная Франции. Команда будет базироваться в подмосковной Истре. Во вторник, 12 июня, французские футболисты провели открытую тренировку в поселке Глебовском.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Первый матч мирового первенства состоится 14 июня на московском стадионе «Лужники» между сборными РФ и Саудовской Аравии.

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