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Робби Уильямс выступит на церемонии открытия ЧМ-2018

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Российская оперная певица Аида Гарифуллина и британский музыкант Робби Уильямс выступят на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

«Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию — на этот раз ради подобного уникального выступления. Я многого достиг, но открывать чемпионат мира FIFA на глазах у 80 тыс. зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру — это просто детская мечта», — сказал британский исполнитель.

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Также в церемонии открытия примет участие двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо. Мероприятие пройдет 14 июня на московском стадионе «Лужники». Сразу после церемонии там состоится первый матч мундиаля, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не исключает возможности поездки в Россию на ЧМ-2018. Она допустила, что во время визита может провести политические переговоры. По ее словам, такие поездки не нарушают ее принципов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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