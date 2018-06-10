Меркель не исключила поездки в Россию на чемпионат мира по футболу

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не исключает возможности поездки в Россию на чемпионат мира по футболу.

Меркель не исключила, что во время поездки может провести политические переговоры и отметила, что это может быть полезным. Канцлер считает, что такие поездки не нарушают ее принципов, сообщает немецкая общественная телерадиокомпания ARD.

6 июня, выступая в бундестаге, Меркель заявила, что диалог с Россией имеет важное значение для Германии, и отметила, что взаимодействие сторон должно продолжаться, несмотря на имеющиеся разногласия.

Также канцлер ФРГ сообщила, что возврат России в «Большую восьмерку» пока невозможен, а возвращение объединения к формату «Большой семерки» было неизбежным.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.