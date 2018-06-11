Сборную Бразилии по футболу в Сочи встретил казачий ансамбль «Любо»
В честь прилета сборной Бразилии в Сочи, где команда будет базироваться во время чемпионата мира по футболу, зажгли художественную подсветку на телебашне в виде флага страны.
12 июня футболисты проведут открытую тренировку на центральном стадионе имени Славы Метревели ФГБУ «Юг Спорт».
У центрального входа в отель, где поселится команда Бразилии, собрались около 100 болельщиков, чтобы приветствовать гостей.
Пятикратных чемпионов мира в фойе отеля встретил сочинский ансамбль казачьей песни «Любо», исполнивший концертный номер.
Сборная Бразилии на мундиале сыграет с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее сравнил цель сборной России на ЧМ-2018 с задачами Бразилии и Германии.
Более половины россиян (56%, или 67 млн человек) старше 16 лет планируют смотреть матчи мирового первенства по телевизору или в интернете.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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