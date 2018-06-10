Мосгортур разработал карту-путеводитель для болельщиков ЧМ-2018

Мосгортур разработал бесплатную карту-гид по достопримечательностям столицы для иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу.

Карта будет доступна на русском, английском и испанском языках, передает пресс-служба Мосгортура. В ней собрана информация о стадионах, транспорте и культурных объектах.

Тираж составил 150 тыс. экземпляров. Ее можно получить в центре выдачи паспорта болельщика, также ее будут раздавать волонтеры у станций метро. Вместе с картой разработан чат-бот с пятью бесплатными экскурсионными маршрутами по центру столицы.

Более половины россиян (56%, или 67 млн человек) старше 16 лет планируют смотреть матчи мирового первенства по футболу по телевизору или в интернете. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

В первом матче мундиаля сборная России сыграет с Саудовской Аравией. Встреча пройдет 14 июня на стадионе «Лужники». 19 июня подопечные Станислава Черчесова проведут матч против Египта, а 25 июня — с Уругваем.



