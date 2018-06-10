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Игрока ЦСКА Игнашевича признали самым дешевым футболистом ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Специализированный портал Transfermarket опубликовал стоимость составов сборных — участниц чемпионата мира по футболу. 

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Накануне мундиаля сборная России не смогла одержать победу в седьмой игре подряд

Самым дешевым игроком турнира оказался защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. Его стоимость составляет €25 тыс., передает «Спорт-Экспресс».

Самыми дорогими игроками стали аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» и бразилец Неймар из ПСЖ — по €180 млн. Самый дорогой состав имеет сборная Франции — €1,08 млрд.

Франция ранее в товарищеском матче перед ЧМ-2018 сыграла вничью с США. Каждый футболист сборной России в случае ничейного результата на мундиале получит по €7,5 тыс.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. 

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