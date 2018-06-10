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Матч Испании и Туниса в Краснодаре перед ЧМ-2018 посетили 33 тыс. человек

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Фото: ТАСС/Егор Резников
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Сборная Испании обыграла Тунис в товарищеском матче перед чемпионатом мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий «Сельты» Яго Аспас.

Игру в Краснодаре посетили 33 тыс. 116 зрителей, передает «Спорт-Экспресс».

Главный тренер испанской команды Хулен Лопетеги ранее заявил, что сборную впечатлила база в Краснодаре, на которой они живут и тренируются в преддверии ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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