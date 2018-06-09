Сборная Исландии по футболу прибыла в Геленджик
Сборная Исландии по футболу прилетела в Россию на чемпионат мира.
Исландцы будут тренироваться и базироваться в Геленджике, передает «Газета.ру». 10 июня подопечные Хеймира Хадльгримссона проведут открытую тренировку на стадионе «Олимп».
На групповой стадии турнира Исландия сыграет с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии.
Сборная Португалии ранее приземлилась в подмосковном аэропорту Жуковский. Португальская команда будет проживать на базе «Сатурна» в Кратово.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter