Сборная Исландии по футболу прибыла в Геленджик

Сборная Исландии по футболу прилетела в Россию на чемпионат мира.

Исландцы будут тренироваться и базироваться в Геленджике, передает «Газета.ру». 10 июня подопечные Хеймира Хадльгримссона проведут открытую тренировку на стадионе «Олимп».

На групповой стадии турнира Исландия сыграет с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии.

Сборная Португалии ранее приземлилась в подмосковном аэропорту Жуковский. Португальская команда будет проживать на базе «Сатурна» в Кратово.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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