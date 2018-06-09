Германия с минимальной разницей обыграла Саудовскую Аравию перед ЧМ-2018

Сборная Германии обыграла Саудовскую Аравию в товарищеском матче.

Встреча в Леверкузене завершилась со счетом 2:1, передает «Газета.ру».

В составе немцев отличился Тимо Вернер (8-я минута), автогол на счету защитника команды гостей Омара Хавсави (43). Единственный мяч Саудовской Аравии забил Тайсир Аль-Джассим (84).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

В первом матче россияне сыграют с Саудовской Аравией. Встреча пройдет 14 июня на стадионе «Лужники». 19 июня сборная проведет матч против Египта, а 25 июня — с Уругваем.

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