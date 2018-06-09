Сборная Португалии прилетела в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Португалии по футболу прилетела в Россию на чемпионат мира – 2018. Самолет с футболистами, тренерским штабом и персоналом приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский.

Португальская команда будет проживать на базе «Сатурна» в Кратово. Открытая тренировка сборной состоится в воскресенье, 10 июня. В состав команды вошли один из самых известных футболистов мира Криштиану Роналду и форвард московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш.

Сборная Португалии попала в группу В, где сыграет с испанцами (15 июня, Сочи), марокканцами (20 июня, Москва) и иранцами (25 июня, Саранск), сообщает ТАСС.

Команда является действующим чемпионом Европы. В 2016 году португальцы в финале обыграли французов со счетом 1:0. Победный гол забил Эдер, ныне выступающий за «Локомотив».

Ранее португальские футболисты записали видео, на котором их учат русскому языку. Спортсменов научили таким фразам, как «покорить мечту», «нужна помощь» и «я потерялся».