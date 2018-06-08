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Сборную Испании впечатлила их база в Краснодаре

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Фото: ТАСС/Тимкив Виталий
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Футболистов и тренеров сборной Испании впечатлила подготовка их базы для чемпионата мира по футболу в Краснодаре. Об этом сообщил главный тренер испанской команды Хулен Лопетеги.

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Игроки сборной прибыли в Краснодар 7 июня, их база находится в академии ФК «Краснодар». «Мы очень довольны, это очень хорошая академия. Не только инфраструктура, но и как ее для нас подготовили. Мы очень довольны», — приводит ТАСС комментарий наставника.

Стопроцентную готовность баз также отметил полузащитник Тьяго Алькантара. Сборная Испании проведет в Краснодаре товарищеский матч с футболистами из Туниса. 

Турнир пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Матчи первенства пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Сочи.

Накануне, 7 июня, президент России Владимир Путин заявил, что построенную к ЧМ инфраструктуру в будущем необходимо задействовать для развития массового спорта.

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