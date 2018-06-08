РФС запустил кампанию по поддержке российской сборной

Российский футбольный союз (РФС) запустил кампанию по поддержке национальной сборной под лозунгом «Играй за нас! За всех! За каждого!». Об этом информирует пресс-служба организации.

«Мы очень хотим, чтобы такой грандиозный праздник, как чемпионат мира по футболу, объединил российское общество, а игроки сборной поняли, как страна ждет это событие и верит в команду!» — заявил и.о. президента РФС Александр Алаев. Его слова приводит сайт союза.

В рамках кампании в 20 городах страны будут организованы флешмобы и развлекательные мероприятия. Для фанатов установят 3D-фотозоны раздевалки сборной. Кроме того, болельщики смогут в очках виртуальной реальности прогуляться по стадиону «Лужники», где пройдет финал чемпионата мира.

РФС также запустил специальный сайт тыуменяодна.рф. На ресурсе размещены видео о российской сборной. Кроме того, пользователи смогут через сайт задать вопрос игрокам национальной команды. Организация также планирует выпустить несколько видеороликов под лозунгом кампании.

Опрос ВЦИОМа показал, что в победу сборной РФ на ЧМ-2018 верит каждый десятый россиянин. Среди других фаворитов респонденты называют футболистов Германии, Бразилии и Испании.