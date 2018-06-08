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Каждый десятый россиянин верит в победу футбольной сборной на ЧМ–2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Почти каждый десятый гражданин России (11%) верит, что сборная страны по футболу может завоевать чемпионский титул на ЧМ-2018. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые были опубликованы в пятницу, 8 июня.

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По информации центра, среди уверенных в победе отечественной сборной большая часть — женщины (15%). Среди мужчин только 7% респондентов допускают первое место команды на турнире.

Из иностранных сборных симпатии болельщиков также завоевали команды Германии (15%), Бразилии (15%), Испании (9%). Самыми популярными игроками стали нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и форвард аргентинской сборной Лионель Месси. Фаворитом среди российских игроков назван вратарь Игорь Акинфеев.

В целом, большинство респондентов болеют за отечественную команду. Матчи с ее участием планируют посмотреть 32% (среди интересующихся футболом — 49%), говорится на сайте организации.

Выхода в 1/8 турнира ждут 20% опрошенных, в четвертьфинал — 14%, в полуфинал и финал — 11% и 6% соответственно.

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Опрос проводился 31 мая и 2 июня 2018 года. В нем участвовали 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%.

ЧМ-2018 пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Матчи первенства примут Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань и другие города. 

7 июня, в ходе «прямой линии», президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на хороший результат команды на турнире. До этого, в конце мая, глава государства обсудил подготовку к соревнованиям с Совбезом. 

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