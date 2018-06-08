Кенийский судья отказался работать на ЧМ-2018 после обвинений в коррупции

Кенийский арбитр Аден Марва Ранже отказался работать на матчах чемпионата мира по футболу после публикации видеозаписи, на которой зафиксировано его участие в коррупции.

Судья получил порядка $600 в качестве взятки, передает «Газета.ру». Видеозапись является фрагментов документального фильма «Номер 12: когда жадность и коррупция стали нормой». Марва судит матчи на международных турнирах с 2008 года. На Кубке конфедерации — 2017 в России он был помощником главного арбитра матча Мексика — Новая Зеландия (2:1).

Правительство Ганы ранее из-за этого же фильма распустило национальную футбольную ассоциацию (GFA). Глава федерации и член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Квеси Ньянтакьи был арестован по обвинению в мошенничестве по приказу президента страны Наны Акуфо-Адды. В фильме показан эпизод, где Ньянтакьи получает взятку в размере $65 тыс.