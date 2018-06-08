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Футбольную федерацию Ганы распустили из-за коррупции

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Правительство Ганы распустило национальную футбольную ассоциацию (GFA) из-за фильма о коррупции в организации.

Сюжет фильма «Когда жадность и коррупция стали нормой» описывает систему взяток в федерации, передает «Газета.ру».

Глава GFA и член Совета Международной федерации футбола (ФИФА) Квеси Ньянтакьи ранее был арестован по обвинению в мошенничестве по приказу президента страны Наны Акуфо-Адды.

В частности, в фильме показан эпизод, где Найантакии получает взятку в размере $65 тысяч.

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