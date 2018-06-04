Миллиарды Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино задумал глобальную реформу в мировом футболе. Функционер хочет упразднить Кубок конфедераций и клубный чемпионат мира в их нынешнем виде — несмотря на свою статусность, оба турнира, на его взгляд, не приносят существенных доходов ни ФИФА, ни национальным федерациям, ни клубам. Вместо них Джанни Инфантино намерен раз в четыре года проводить обновленный клубный чемпионат мира (КЧМ), расширив состав участников до 24 команд. Первый такой чемпионат планируется провести уже в 2021 году в Китае. Ожидается, что окончательное решение будет принято 13 июня на заседании Совета ФИФА в Москве.

Руководители многих топ-клубов поддерживают эту идею, однако пока категорически против выступает УЕФА. Организация опасается за стабильность своего главного клубного турнира, Лиги чемпионов, статус которого может заметно упасть. По мнению экспертов, этот спор в итоге может привести к расколу мирового футбольного сообщества.

Согласно плану руководителя ФИФА, призовой фонд первых трех КЧМ составит около $25 млрд. Эти средства выделит консорциум, который возглавляет японский SoftBank, в пул инвесторов также входят бизнесмены из Саудовской Аравии и ОАЭ. Разные источники предполагают, что 25–35% дохода турнира получат конфедерации — УЕФА, КОНМЕБОЛ, КОНКАКАФ, КАФ, АФК, ОФК. Остальные деньги распределятся между 24 клубами. Победитель получит еще порядка $65–70 млн. Для сравнения: КЧМ-2018 принес его участникам и ФИФА всего лишь $37 млн.

Квоты между конфедерациями будут распределены следующим образом: 12 клубов из Европы, четыре — из Южной Америки, по два — из Северной Америки, Африки и Азии. Еще одну путевку получит клуб из принимающей страны (в 2021 году ею станет Китай), а также победитель матча между лучшей командой Океании и пятым клубом Южной Америки. Кроме того, КЧМ будет проходить летом, а не зимой, как сейчас.

Структура турнира будет выглядеть следующим образом: 24 команды будут поделены на восемь групп по три команды. В плей-офф выходят только победители своих групп. В играх на вылет команды не будут играть дополнительное время в случае ничейного результата, а сразу проведут серию пенальти.

На первый КЧМ команды будут отобраны путем отправки приглашений от ФИФА — в их число войдут самые титулованные клубы планеты. Однако в будущем ФИФА планирует отбирать участников клубного ЧМ, основываясь на их спортивных достижениях.

Согласно данным Gazzetta dello Sport, участие в первом розыгрыше уже подтвердили «Барселона», «Реал» (оба — Испания), «Ювентус», «Интер», «Милан» (все — Италия), «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» (оба — Англия), «ПСЖ» (Франция), «Бавария» (Германия) и «Аякс» (Голландия). На два вакантных места от Старого Света претендуют «Атлетико» (Испания), «Манчестер Сити», «Челси» (оба — Англия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Порту» и «Бенфика» (оба — Португалия). Пять приглашений от Южной Америки, скорее всего, получат клубы из следующего списка: «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс» (оба — Аргентина), «Сантос», «Фламенго» (оба — Бразилия), «Пеньяроль» и «Насьональ» (оба — Уругвай).

Президент УЕФА Александр Чеферин выступил с резкой критикой этой идеи, потребовав от ФИФА уважать все европейские клубы.

— Я не могу согласиться с тем, что некоторые люди, ослепленные погоней за прибылью, рассматривают возможность продать душу футбольных турниров туманным частным фондам, — отметил Александр Чеферин. — Деньги не должны господствовать в футболе, и европейскую спортивную модель нужно уважать. Футбол не продается. Я не позволю никому жертвовать своими структурами на алтаре очень циничного и беспощадного меркантилизма.

По мнению почетного президента РФС, многолетнего вице-президента ФИФА (1980–1996) Вячеслава Колоскова, Джанни Инфантино идет по ложному пути.

— Когда Йозеф Блаттер и Мишель Платини занимали руководящие посты в ФИФА и УЕФА, они всегда говорили одну простую, но правильную вещь: «Главное — это футбол, зрелище, игроки и болельщики, а деньги в лучшем случае на втором месте», — рассказал Вячеслав Колосков. — В последнее время эта, казалось бы, прописная истина выворачивается наизнанку, придумываются какие-то невероятные реформы. То речь идет о том, чтобы расширить чемпионат мира до 48 сборных. Но это же абсурд. Какая страна сможет организовать такой турнир и что это будут за команды? Теперь говорят о каком-то обновленном КЧМ, который игроки должны будут играть летом, после тяжелейшего сезона. Топовые футболисты и так работают на износ, проводя по 60–70 игр в год на высочайшем уровне. Неужели они согласятся пойти на дополнительную нагрузку только ради денег? Я в этом не уверен. У ФИФА и УЕФА очень большие бюджеты, которые позволяют выполнять все пункты своих уставов. Хорошие деньги получают клубы и национальные ассоциации, развиваются программы помощи, солидарности. Всё уже есть. Не надо этой гигантомании.

По мнению Вячеслава Колоскова, КЧМ в нынешнем виде полностью соответствует духу времени.

— Я был одним из основателей КЧМ, Блаттер поручил мне разработать его концепцию, — продолжил почетный президент РФС. — И мне кажется, мы нашли оптимальный вариант как в количестве клубов, так и во времени его проведения. Интерес был огромный. Мы начинали с дефицитного бюджета, который первые годы покрывала компания Toyota, но потом ФИФА пришла к хорошему заработку. Сейчас КЧМ немного расширился и устраивает абсолютно всех. На этом и надо успокоиться, а не искать какие-то новые форматы и выдумывать велосипед. Понятно, что УЕФА будет против этого. Ведь все звезды мирового футбола играют в Европе и на них ляжет дополнительная колоссальная нагрузка. Не исключаю, что дойдет до того, что УЕФА будет блокировать все инициативы, что будут исходить от ФИФА. И это может привести к серьезным проблемам.

Победителем последнего КЧМ стал мадридский «Реал». В финале испанский клуб оказался сильнее бразильского «Гремио» (1:0). В матче за третье место мексиканская «Пачука» со счетом 4:1 разгромила «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter