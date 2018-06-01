«Победы не могут наскучить»

Через две недели в Москве стартует чемпионат мира по футболу, но в последний день весны он отошел на второй план после неожиданного, если не сказать шокирующего заявления Зинедина Зидана. Именитый француз, выигравший за два с половиной года работы на позиции главного тренера «Реала» три Лиги чемпионов (историческое достижение, которое на данный момент никому не покорялось), два Суперкубка УЕФА, два чемпионата мира среди клубов, и по разу чемпионат Испании и Суперкубок страны, ушел в отставку. Основной мотив — отсутствие мотивации. Портал iz.ru разбирался так ли это.

Я устал, я ухожу

Эта цитата уже давно стала притчей во языцех в среде российских болельщиков. После каждого прокола наших тренеров у руля сборной подобная риторика звучит из уст то одного, то другого специалиста. Но если российская аудитория к таким заявлениям привыкла, то фаны мадридского «Реала» в последний день весны получили на свои головы ушат холодной воды. Да что уж там, даже президент мадридцев Флорентино Перес оказался не готов к такому повороту событий. «Для всех нас решение Зидана стало большой неожиданностью, особенно после победы в Лиге чемпионов», — отметил президент «Реала». Впрочем, что еще он мог сказать после… удивительных слов 45-летнего француза.

зидан конференция Президент Мадрида Флорентино Перес и тренер Зинедин Зидан во время пресс-конференции Фото: REUTERS/Juan Medina

«Я решил, что в следующем сезоне меня в «Реале» не будет, — заявил на специальной пресс-конференции Зидан. — Команде нужны изменения, чтобы побеждать, ей нужен другой подход, новые методики, поэтому я принял это решение. Победа в чемпионате Испании в позапрошлом сезоне была моим лучшим моментом в «Реале», но после трех сезонов сложно продолжать работать и сохранять мотивацию. Этот клуб навсегда останется в моем сердце, но настало время что-то изменить».

Такого, признаться, не говорил доселе никто. И это заявление сделал человек, выигравший три Лиги чемпионов кряду. Такого выдающегося результата за почти 30-летнюю историю турнира в его нынешнем формате не удавалось добиться никому. И самое удивительное — «Реал» — первый клуб Зидана-тренера.

«Остался бы я, если бы мы проиграли в финале Лиги чемпионов? Не знаю. Возможно, это повлияло бы, — продолжил Зидан, вспоминая недавнюю победу над английским «Ливерпулем» (3:1) в финале турнира. — Ни один из игроков команды не имеет отношения к этому решению. Они отнеслись к этому с уважением, как и ко всем тренерским решениям во время моей работы»

Хороший игрок не всегда хороший тренер

Люди футбола эту аксиому хорошо знают. Те, кто следит за этим видом спортом, раз в четыре года, наверное, нет. Но исторически так сложилось, что лишь единицы футболистов мирового уровня становятся такими же успешными тренерами. Все-таки играть и тренировать — две большие разницы. Тем удивительны быстрые успехи Зидана у руля не самого простого клуба — «Реала».

зидан Фото: REUTERS/Albert Gea

Будучи игроком француз достиг всех вершин, которые покоряются лишь немногим избранным счастливчикам. В составе сборной Франции он выиграл чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2000 года. В 1998, 2000 и 2003 годах полузащитник признавался лучшим футболистом мира. В составе туринского «Ювентуса» и «Реала» он завоевал 12 трофеев: по 6 с каждой из команд. Зидан входит в число 4-х футболистов наряду с бразильцами Пеле, Ваваи и немцем Паулем Брайтнером, кому удавалось забивать в двух финальных матчах чемпионатов мира.

Зидан всегда был ярким и заметным футболистом. Даже окончание карьеры у француза получилось фееричным, но вместе с тем и драматичным. Перед чемпионатом мира 2006 года Зизу объявил о желании повесить бутсы на гвоздь сразу по его окончании. Сборная Франции, возглавляемая довольно своеобразным тренером Раймоном Доменеком, дошла до финала, где 9 июля 2006 года в Берлине встретилась с командой Италии.

Основное время той встречи закончилось вничью 1:1. По мячу забили аккурат Зидан и защитник скуадры адзурры Марко Матерацци. По иронии судьбы, оба стали и героями голливудской развязки. На 110-й минуте финала француз ударил головой в грудь итальянца. Последовавшее за этим инцидентом его удаление стало апогеем финала и финальной точкой карьеры Зидана-футболиста.

Та скандальная история до сих пор остается тайной за семью печатями. Французская сторона говорит одно, итальянская — другое. Матерацци даже выпустил книгу под названием «Что я на самом деле сказал Зидану». Впрочем, какая теперь уже разница.

После завершения игровой карьеры Зидан получил предложение о работе в структурах мадридского «Реала», и спустя восемь лет в январе 2016 года он был назначен главным тренером клуба, сменив на этом посту Рафаэля Бенитеса.

Ну а дальше, борясь со скептицизмом коллег и журналистов, Зидан начал выигрывать турнир за турниром. В текущем сезоне «Реал» в третий раз кряду первенствовал в Лиге чемпионов, взял бронзовые медали в чемпионате Испании. В общей сложности «королевский клуб» завоевал вместе с Зиданом девять трофеев. На итоговой пресс-конференции все ожидали, что будет объявлено о продлении контракта с Зиданом, но… Случилось то, что случилось.

«Мы можем только понять и принять это как данность. Лично для меня это решение стало шоком, я хотел бы переубедить его, но не знаю, как это сделать, — прокомментировал решение француза не готовый к такому повороту президент «Реала» Флорентино Перес. — Я благодарю Зинедина за все, что он сделал для команды за все эти годы, и не прощаюсь с ним, а лишь говорю «до свидания». Но если ему нужен перерыв, то что же... Мы должны уважать его желание».

Неважно, сколько раз ты выигрываешь

В журнале Esquire в традиционной рубрике «Правила жизни» Зидан уже рассказывал о мотивации. И эти слова совсем не коррелируют с заявлением, сделанным 31-го мая.

«Неважно, сколько раз ты выигрываешь. Каждый раз будет особенным. Победы вообще не могут наскучить. Можно выиграть десять игр подряд и хотеть выиграть одиннадцатую».

Возможно, что-то Зизу не договаривает. Возможно позже нынешнему его заявлению найдется логичное объяснение. А пока на волне главной темы дня СМИ начали гадать, кто же придет на смену французу.

Почеттино Маурисио Почеттино Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Согласно последней информации, руководство «сливочных» считает достойной заменой Зидану нынешнего наставника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. Под руководством аргентинского специалиста «шпоры» в нынешнем сезоне выиграли бронзовые медали чемпионата Англии. Правда, на днях Почеттино подписал новый контракт до 2023 года, но вездесущие коллеги разузнали, что в его новом соглашении есть пункт, согласно которому владелец «шпор» Даниэль Леви обязан отпустить аргентинца в случае приглашения из «Реала» или ПСЖ. Так ли это — узнаем совсем скоро.

В числе прочих претендентов также называются имена и фамилии таких авторитетных специалистов, как: Йоахим Лёв, главный тренер сборной Германии, Антонио Конте, главный тренер «Челси», Гути, ныне работающий с одной из молодежных команд «Реала», а в недавнем прошлом один из ведущих форвардов клуба, а также довольно очевидно соотечественник Зидана Арсен Венгер, совсем недавно ушедший в отставку из лондонского «Арсенала».

Одним словом, круг претендентов обширен, но на данный момент надо переварить информацию об уходе Зидана. Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Если посмотреть на карьеру француза, то все сходится.