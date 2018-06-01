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Назван кандидат на пост главного тренера «Реала»

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Руководство «Реала» планирует подписать контракт с аргентинским специалистом Маурисио Почеттино, который возглавит клуб после ухода Зинедина Зидана.

В настоящий момент Почеттино возглавляет «Тоттенхэм», более того, на прошлой неделе он подписал новый пятилетний контракт с английским клубом. Тем не менее, он является основным кандидатом на должность главного тренера «Реала», сообщает ESPN. При этом, по данным издания, в контракте специалиста нет пункта, который бы облегчил его уход из «Тоттенхэма».

31 мая Зидан объявил, что покидает мадридский «Реал». По его словам, команде нужны новые тренерские решения, чем и обусловлен его уход. Под руководством французского специалиста «Реал» три года подряд побеждал в Лиге чемпионов, а также стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны и Суперкубка УЕФА.

Почеттино возглавил «Тоттенхэм» в 2014 году. В минувшем сезоне клуб занял третье место в чемпионате Англии. В Лиге чемпионов клуб вылетел на стадии 1/8 финала, уступив туринскому «Ювентусу».

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