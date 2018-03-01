Один из самых ярких и титулованных легкоатлетов в истории — ямайский спринтер Усэйн Болт — на днях объявил о начале футбольной карьеры. Спортсмен рассказал, что подписал контракт с клубом, однако не уточнил, с каким. О перспективах Болта в самом популярном виде спорта — в материале портала iz.ru.

Таинственное сообщение

«Я только что подписал контракт с футбольным клубом. Узнаете, с каким, в этот вторник (27 февраля — iz.ru)», — написал восьмикратный олимпийский чемпион в своем Instagram в понедельник, 26 февраля. Однако Болт, сильно заинтриговавший мировую спортивную общественность, так и не раскрыл карты полностью.

Завесу тайны немного приоткрыл клуб из ЮАР «Мамелоди Сандаунз», который на следующий день после заявления легкоатлета в своем Twitter опубликовал фото Болта, одетого в клубную тренировочную форму. «Футбол никогда не будет прежним», — гласила надпись под фотографией. Другие пояснения отсутствовали.

Болт_1 Усэйн Болт участвует в тренировке футбольного клуба «Мамелоди Сандаунз» в Йоханнесбурге Фото: REUTERS/James Oatway

«Мамелоди Сандаунз» выступает в элитном дивизионе южноафриканского чемпионата — премьер-лиге ЮАР. Является семикратным победителем первенства страны. В 2016 году команда стала обладателем самого престижного трофея в клубном африканском футболе — выиграла Лигу чемпионов КАФ.

Большой футбол

Помимо перехода Болта в «Мамелоди Сандаунз», нельзя исключать и варианта, при котором ямайский спортсмен может оказаться в гораздо более именитом клубе. Легкоатлет никогда не скрывал, что является большим поклонником «Манчестер Юнайтед». В одном из интервью Болт рассказывал, что даже обсуждал перспективу выступления за «манкунианцев» с легендарным тренером «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном. Летом 2017-го он должен был сыграть за МЮ в благотворительном матче против «Барселоны», однако сделать это ямайцу помешала травма.

Еще один клуб, название которого несколько раз упоминалось в СМИ в связке с фамилией ямайского легкоатлета, — дортмундская «Боруссия». Болт имеет опыт тренировок с немецкой командой, а в начале этого года спортсмен заявил, что в марте планирует отправиться в Дортмунд и поучаствовать в полноценном просмотре, после которого решит, стоит ли ему начинать профессиональную футбольную карьеру. Как знать, может, «смотрины» прошли раньше запланированного срока?

При этом вполне реален вариант, при котором любой европейский топ-клуб подпишет контракт с Болтом исключительно в рекламных целях. Ямаец — один из самых известных атлетов мира, сотрудничество с такой персоной может принести любой команде очень большие деньги. На продаже одних только футболок с фамилией «Болт» можно заработать целое состояние. А чтобы всё было совсем «красиво», можно предоставить ямайцу игровое время в товарищеских матчах в рамках какого-нибудь азиатского или американского турне.

А был ли мальчик?

В Instagram Болта во вторник, 27 февраля, появились две фотографии, которые наталкивают на мысль о том, что ямаец просто решил всех разыграть. 11-кратный чемпион мира объявил, что станет капитаном команды знаменитостей в рамках ежегодного благотворительного матча Soccer Aid. Болту и его партнерам будет противостоять команда, собранная британским певцом Робби Уильямсом.

Болт_2 Британский певец Робби Уильямс во время ежегодного благотворительного матча Soccer Aid Фото: Global Look Press/imago stock&people

В каких конкретно составах коллективы выйдут на поле, пока не ясно, однако свое участие во встрече подтвердили несколько звездных в прошлом футболистов, среди которых Зинедин Зидан, Диего Марадона и Луиш Фигу. Собранные в результате проведения благотворительного матча средства пойдут в фонд борьбы со СПИДом.

Был ли посыл Болта о подписании контракта с футбольным клубом лишь пиаром мероприятия, которое состоится 10 июня на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, — узнаем совсем скоро.

И швец, и жнец

Интересно, что немецкий тренер Винфрид Шефер, возглавлявший сборную Ямайки по футболу с 2013 по 2016 год, то ли в шутку, то ли всерьез рассуждал о перспективе приглашения в команду Болта. Специалист отмечал, что после прохождения определенной подготовки спринтер вполне может быть полезен в игре на контратаках.

Болт_3 Винфрид Шифер, тренер сборной Ямайки по футболу с 2013 по 2016 год Фото: Global Look Press/Osvaldo Aguilar

Однако футбол — не легкая атлетика. Скоростные качества, хотя и имеют большое значение для игроков, но не могут полностью компенсировать недостаток технической и тактической подготовки. Представить себе, что Болт сможет на равных играть с лучшими футболистами мира, отдавших этому виду спорта всю сознательную жизнь, практически невозможно.

Судить о силе чемпионата ЮАР довольно трудно, однако вариант с «Мамелоди Сандаунз» в любом случае выглядит предпочтительнее, чем с МЮ или «Боруссией». Если опять же говорить именно о Болте-футболисте.

Всем поклонникам Усэйна остается набраться терпения. В любом случае, что бы ни делал этот великий легкоатлет, наблюдать за ним очень интересно.