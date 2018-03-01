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Уболтали

Что известно о футбольном будущем величайшего спринтера в истории мирового спорта
Фото: Global Look Press/Pascal Muller
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Уболтали
2018-02-28 14:46:13">
2018-02-28 14:46:13
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Один из самых ярких и титулованных легкоатлетов в истории — ямайский спринтер Усэйн Болт — на днях объявил о начале футбольной карьеры. Спортсмен рассказал, что подписал контракт с клубом, однако не уточнил, с каким. О перспективах Болта в самом популярном виде спорта — в материале портала iz.ru.

Футбольный клуб из ЮАР намекнул на подписание контракта с Усэйном Болтом

Таинственное сообщение

«Я только что подписал контракт с футбольным клубом. Узнаете, с каким, в этот вторник (27 февраля — iz.ru)», — написал восьмикратный олимпийский чемпион в своем Instagram в понедельник, 26 февраля. Однако Болт, сильно заинтриговавший мировую спортивную общественность, так и не раскрыл карты полностью.

Завесу тайны немного приоткрыл клуб из ЮАР «Мамелоди Сандаунз», который на следующий день после заявления легкоатлета в своем Twitter опубликовал фото Болта, одетого в клубную тренировочную форму. «Футбол никогда не будет прежним», — гласила надпись под фотографией. Другие пояснения отсутствовали.

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Усэйн Болт участвует в тренировке футбольного клуба «Мамелоди Сандаунз» в Йоханнесбурге

Фото: REUTERS/James Oatway
Ямайский спринтер Усэйн Болт готов попробовать себя в бобслее

«Мамелоди Сандаунз» выступает в элитном дивизионе южноафриканского чемпионата — премьер-лиге ЮАР. Является семикратным победителем первенства страны. В 2016 году команда стала обладателем самого престижного трофея в клубном африканском футболе — выиграла Лигу чемпионов КАФ.

Большой футбол

Помимо перехода Болта в «Мамелоди Сандаунз», нельзя исключать и варианта, при котором ямайский спортсмен может оказаться в гораздо более именитом клубе. Легкоатлет никогда не скрывал, что является большим поклонником «Манчестер Юнайтед». В одном из интервью Болт рассказывал, что даже обсуждал перспективу выступления за «манкунианцев» с легендарным тренером «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном. Летом 2017-го он должен был сыграть за МЮ в благотворительном матче против «Барселоны», однако сделать это ямайцу помешала травма.

Еще один клуб, название которого несколько раз упоминалось в СМИ в связке с фамилией ямайского легкоатлета, — дортмундская «Боруссия». Болт имеет опыт тренировок с немецкой командой, а в начале этого года спортсмен заявил, что в марте планирует отправиться в Дортмунд и поучаствовать в полноценном просмотре, после которого решит, стоит ли ему начинать профессиональную футбольную карьеру. Как знать, может, «смотрины» прошли раньше запланированного срока?

Усэйн Болт сыграет за «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны»

При этом вполне реален вариант, при котором любой европейский топ-клуб подпишет контракт с Болтом исключительно в рекламных целях. Ямаец — один из самых известных атлетов мира, сотрудничество с такой персоной может принести любой команде очень большие деньги. На продаже одних только футболок с фамилией «Болт» можно заработать целое состояние. А чтобы всё было совсем «красиво», можно предоставить ямайцу игровое время в товарищеских матчах в рамках какого-нибудь азиатского или американского турне.

А был ли мальчик?

В Instagram Болта во вторник, 27 февраля, появились две фотографии, которые наталкивают на мысль о том, что ямаец просто решил всех разыграть. 11-кратный чемпион мира объявил, что станет капитаном команды знаменитостей в рамках ежегодного благотворительного матча Soccer Aid. Болту и его партнерам будет противостоять команда, собранная британским певцом Робби Уильямсом.

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Британский певец Робби Уильямс во время ежегодного благотворительного матча Soccer Aid

Фото: Global Look Press/imago stock&people
Усэйн Болт призвал пожизненно дисквалифицировать спортсменов за допинг

В каких конкретно составах коллективы выйдут на поле, пока не ясно, однако свое участие во встрече подтвердили несколько звездных в прошлом футболистов, среди которых Зинедин Зидан, Диего Марадона и Луиш Фигу. Собранные в результате проведения благотворительного матча средства пойдут в фонд борьбы со СПИДом.

Был ли посыл Болта о подписании контракта с футбольным клубом лишь пиаром мероприятия, которое состоится 10 июня на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, — узнаем совсем скоро.

И швец, и жнец

Интересно, что немецкий тренер Винфрид Шефер, возглавлявший сборную Ямайки по футболу с 2013 по 2016 год, то ли в шутку, то ли всерьез рассуждал о перспективе приглашения в команду Болта. Специалист отмечал, что после прохождения определенной подготовки спринтер вполне может быть полезен в игре на контратаках.

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Винфрид Шифер, тренер сборной Ямайки по футболу с 2013 по 2016 год

Фото: Global Look Press/Osvaldo Aguilar

Однако футбол — не легкая атлетика. Скоростные качества, хотя и имеют большое значение для игроков, но не могут полностью компенсировать недостаток технической и тактической подготовки. Представить себе, что Болт сможет на равных играть с лучшими футболистами мира, отдавших этому виду спорта всю сознательную жизнь, практически невозможно.

Судить о силе чемпионата ЮАР довольно трудно, однако вариант с «Мамелоди Сандаунз» в любом случае выглядит предпочтительнее, чем с МЮ или «Боруссией». Если опять же говорить именно о Болте-футболисте.

Всем поклонникам Усэйна остается набраться терпения. В любом случае, что бы ни делал этот великий легкоатлет, наблюдать за ним очень интересно.  

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