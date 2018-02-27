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Футбольный клуб из ЮАР намекнул на подписание контракта с Усейном Болтом

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Фото: REUTERS/James Oatway
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Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции Усейн Болт может стать игроком южноафриканского футбольного клуба «Мамелоди Сандаунз».

«Футбол никогда не будет прежним», — написал официальный твиттер «Мамелоди Сандаунз» под фотографией легендарного легкоатлета, одетого в клубную тренировочную форму.

Ранее Болт заявил о том, что планирует начать карьеру в профессиональном футболе в 2018 году. Позже он сообщил о подписании контракта с футбольной командой. 

Летом 2017 года спортсмен получил травму в финале эстафеты 4 по 100 м, из-за чего он не смог завершить свой отрезок, а сборная Ямайки была дисквалифицирована. После этого он объявил о завершении карьеры.

Болт является 11-кратным победителем на чемпионатах мира. Также ему принадлежат восемь мировых рекордов.

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