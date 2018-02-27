Футбольный клуб из ЮАР намекнул на подписание контракта с Усейном Болтом

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции Усейн Болт может стать игроком южноафриканского футбольного клуба «Мамелоди Сандаунз».

«Футбол никогда не будет прежним», — написал официальный твиттер «Мамелоди Сандаунз» под фотографией легендарного легкоатлета, одетого в клубную тренировочную форму.

Football will never be the same. Find out tomorrow 8am GMT! 😏👆 #Sundowns pic.twitter.com/nifRZFR62s — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) 26 февраля 2018 г.

Ранее Болт заявил о том, что планирует начать карьеру в профессиональном футболе в 2018 году. Позже он сообщил о подписании контракта с футбольной командой.

Летом 2017 года спортсмен получил травму в финале эстафеты 4 по 100 м, из-за чего он не смог завершить свой отрезок, а сборная Ямайки была дисквалифицирована. После этого он объявил о завершении карьеры.

Болт является 11-кратным победителем на чемпионатах мира. Также ему принадлежат восемь мировых рекордов.