Футбольный клуб из ЮАР намекнул на подписание контракта с Усейном Болтом

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции Усейн Болт может стать игроком южноафриканского футбольного клуба «Мамелоди Сандаунз».

«Футбол никогда не будет прежним», — написал официальный твиттер «Мамелоди Сандаунз» под фотографией легендарного легкоатлета, одетого в клубную тренировочную форму.

Football will never be the same. Find out tomorrow 8am GMT! 😏👆 #Sundowns pic.twitter.com/nifRZFR62s