Ямайский спринтер Усейн Болт готов попробовать себя в бобслее

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции Усейн Болт готов попробовать себя в новом виде спорта — в бобслее. Об этом рассказал вице-президент по спорту Федерации бобслея и скелетона Ямайки Лео Кэмпбелл.

«Мы бы с удовольствием увидели Усэйна Болта в бобслее. Но мы не уверены, что он сможет принять участие больше, чем в двух гонках, потому что сезон достаточно длинный и тяжелый», — цитирует Кэмпбелла ТАСС.

Он рассказал также, что Болт в настоящее время завершил карьеру и находится в «достаточно расслабленном состоянии».

Ранее Болт заявил о том, что планирует начать карьеру в профессиональном футболе в 2018 году.

Летом 2017 года спортсмен получил травму в финале эстафеты 4 по 100 м, из-за чего он не смог завершить свой отрезок, а сборная Ямайки была дисквалифицирована. После этого он объявил о завершении карьеры.

Болт является 11-кратным победителем на чемпионатах мира. Также ему принадлежит восемь мировых рекордов.