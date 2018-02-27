«Полностью пресечь спекуляции не получится»

До старта чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в 11 городах России, осталось чуть более 100 дней. Подготовка к крупнейшему турниру уже вошла в так называемую операционную фазу: сборные определились с базами, а стадионы планируют тестовые матчи. О последних событиях, связанных с проведением ЧМ-2018, корреспондент «Известий» Тимур Ганеев узнал от председателя оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина. В ходе беседы он рассказал о наличии доступного съемного жилья в Саранске, дате проведения первого тестового матча в Самаре, темпах благоустройства территории у стадиона в Калиниграде, административных штрафах для спекулянтов, решении сборной Египта базироваться в Грозном и взаимодействии с оргкомитетом Катара-2022.

— Уже чувствуете приближение чемпионата?

— Конечно. Чем дальше, тем веселее и страшнее. Но если отложить шутки в сторону, думаю, для руководителя это нормальный процесс — ощущать некоторое волнение. Атмосфера вокруг ЧМ-2018 максимально дружелюбная. Мы чувствуем позитивную энергию со стороны футбольного сообщества, отслеживаем высказывания любителей футбола из разных стран и видим реакцию команд, которые уже посетили Россию. В прошлом и в этом годах мы организовали уже более 140 визитов иностранных делегаций. И уверяю вас, все были впечатлены, невзирая на отдельные негативные сообщения в иностранной прессе.

Также мы довольны и темпами продаж билетов. На данный момент подано более 5 млн заявок, и это не предел. Интересно, что есть много запросов от стран, команды которых не прошли отбора на чемпионат. Например, от Голландии, Китая и США.

Сорокин_1 Строительство стадиона «Самара Арена», где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Можете описать свой обычный рабочий день?

— Если нет особых условий, он начинается в 9:30, а заканчивается около 21:00. В основном мой день строится вокруг совещаний и официальных мероприятий. У меня проходят встречи с директорами направлений, внешними контрагентами, раз в неделю — совещание в правительстве РФ, два раза в неделю — видеоконференция с руководством FIFA. Интенсивность координации очень высокая. Примерно раз в неделю я выезжаю в один из городов, принимающий ЧМ-2018. В прошедшие пару недель посетил с командировками Самару и Сочи. Впереди визиты в Ростов-на-Дону и Казань.

— Директор департамента FIFA по проведению соревнований Колин Смит заявил, что у Самары есть отставание в графике строительства. Вызывает ли эта ситуация у вас беспокойство?

— В Самаре действительно есть небольшое отставание, но задержка или перенос сроков — вполне рабочий процесс. Самое главное для нас — успеть провести 2–3 тестовых матча на этом стадионе, и мы обязательно это сделаем. Мы исключаем вариант, при котором самарская арена не будет готова к тестовым играм. Конечно, нам хотелось бы видеть готовность стадиона гораздо раньше, но помещения нам передаются постепенно, временные сооружения строятся, понятно, кто отвечает за службу эксплуатации. Первый тестовый матч в Самаре ожидаем 28 апреля.

— Оргкомитет будет участвовать в проведении тестовых матчей?

— Да, мы уже согласовали, что Оргкомитет будет соорганизатором многих тестовых матчей по целому ряду направлений. Мы будем тестировать услуги, которые будут предлагаться во время ЧМ-2018 для наших клиентских групп.

Сорокин_2 Стадион «Калининград», строящийся к чемпионату мира по футболу 2018 на острове Октябрьский в городе Калининграде Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Арена в Калининграде к февралю 2018-го готова почти на 95% и наверняка будет сдана в срок, но проблемы территории вокруг нее никуда не делись. Стадион до сих пор окружает огромное песчаное пространство с такими же огромными — особенно во время дождя — лужами. Как решить эту проблему?

— Мы забегаем немного вперед. В контракте каждого подрядчика значится благоустройство территории вокруг стадиона, а эти работы еще не выполнены. Они завершатся только весной и, естественно, завязаны на климатических условиях. Когда завершится благоустройство территории, тогда можно будет судить и о качестве работы. Когда вы смотрите фильм в кинотеатре, вы видите окончательный монтаж картины, а не съемочный материал режиссера. Тут — то же самое.

— Также любители футбола в Калининграде обеспокоены транспортной доступностью стадиона, учитывая, что ближайшая автобусная остановка находится в 2 км...

— В Калининграде до стадиона будет ходить общественный транспорт, причем в дни матча он будет бесплатным. Также будут работать специальные шаттлы от аэропорта и двух вокзалов, которые доставят болельщиков на стадион. И если в целом говорить о стадионе в Калининграде, то он находится близко к центру. Всего в 2 км. Поэтому большой транспортной проблемы мы не видим.

— Недавно в Москву с рабочим визитом приезжал президент FIFA Джанни Инфантино. Успели пообщаться с ним?

— Да, конечно. Я сопровождал господина Инфантино с момента встречи в аэропорту, мы успели обсудить особенности текущего периода подготовки, ход строительства стадионов — всё, что на повестке дня, какие мероприятия ожидаются до начала ЧМ-2018. Каких-то серьезных озабоченностей он не высказал.

Сорокин_3 Посетители в центре выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Уже есть ясность по всем мероприятиям, предваряющим чемпионат?

— Да, и я очень этому рад. Масштаб работ до середины июля полностью понятен. 27–28 февраля — семинар для 32 сборных ЧМ-2018 в Сочи, затем ряд мероприятий по продвижению турнира в городах-организаторах. В апреле откроются билетные центры. В мае в Россию из-за рубежа вернется тур Кубка чемпионата мира. В начале июня в Россию уже начнут подтягиваться команды — участницы турнира. 13 июня — конгресс FIFA, 14 июня — матч открытия.

— Многие болельщики возмущаются, что в небольших городах, которые будут принимать ЧМ-2018, — в частности, в Саранске — уже не осталось доступного жилья. Стоимость проживания в обычных съемных квартирах якобы достигает 100, 200, 300 тыс. рублей в сутки. Оргкомитет следит за этой ситуацией?

— Озабоченность абстрактная, а информация о дефиците доступного жилья нагнетается искусственно. Недавно уполномоченный агент FIFA освободил часть гостиничных номеров в Саранске, которые планировались под соответствующие клиентские группы. Они поступили в продажу, и у нас нет информации о том, что есть конкретный дефицит. Нужно смотреть на вещи объективно. Если бы были заполнены абсолютно все гостиницы в Саранске, то мы бы об этом знали.

Каждый город должен был предоставить от 5 тыс. до 7 тыс. номеров. Это достаточно большая цифра. И тот же Саранск — если рассматривать сам город плюс его ближайшие районы, загородные резиденции — имеет вполне приличное количество гостиничных номеров за адекватные деньги. Вообще вопрос о ценах на жилье во время проведения ЧМ-2018 обрастает слухами. Например, на встрече с представителями посольств один из участников сказал, что, по его информации, цены на гостиницы завышаются в 5 тыс. раз. Это, конечно, в корне неверно.

— Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении административных штрафов для перекупщиков билетов на матчи ЧМ-2018. На ваш взгляд, эти изменения окажутся действенными?

— Надеюсь, серьезное увеличение размера штрафов поможет пресечь противоправные действия с билетами. Избежать перепродажи билетов на крупных спортивных соревнованиях не удавалось никому и никогда. Полностью пресечь спекуляции действительно не получится. Можно лишь создать максимальное количество барьеров для спекулянтов. И как нам кажется, наша страна делает всё возможное в этом направлении.

Сорокин_5 Гостиница в Саранске, построенная к чемпионату мира по футболу Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Есть мнение, что основные компании, занимавшиеся спекуляцией билетами на Кубок конфедераций, были зарегистрированы за границей. Что делать с ними?

— Нам кажется, у FIFA есть достаточное количество механизмов, чтобы противостоять спекулянтам. Плюс Fan ID создает определенные сложности для перепродажи.

— Западные СМИ были удивлены решением сборной Египта базироваться в Грозном. Что вы думаете об этом?

— Грозный — такая же часть России, как и другие субъекты федерации. Мы не влияли на выбор той или иной команды, а лишь предлагали массу вариантов для размещения и проведения сборов. Команде из Египта комфортно в Грозном, и это самое главное. У нас нет сомнений, что безопасность, комфорт и дружелюбную атмосферу этот регион обеспечит, а у кого какие мнения на этот счет, нас беспокоить не должно.

— Была ли конкуренция между базами за топовые сборные?

— Конкуренция была. Некоторые регионы и правда хотели определенную команду. Но мы не можем рекомендовать и навязывать делегациям выбор базы. Для нас все равны. При этом никто не запрещал регионам связываться с представителями сборных и предлагать дополнительные стимулы для пребывания в том или ином месте. И некоторые прибегли к этому методу ведения переговоров.

Сорокин_4 Покупка билетов на матч ЧМ-2018 на официальном сайте ФИФА Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

— На Кубани во время ЧМ-2018 планируют ограничить продажу алкоголя. Законопроект будет временно действовать в Сочи, Краснодаре, Анапе и Геленджике. Согласно документу, предлагается ввести ограничения на продажу алкогольной продукции в радиусе 500 м от стадиона «Фишт» и тренировочных площадок. Будут ли подобные акции действовать в других городах?

— Запрета на продажу алкоголя на стадионах и объектах ЧМ-2018 не будет, и тут не может быть никаких региональных трактовок. Что касается правил продаж алкоголя в городе, то каждый город сам их определяет, но перегибов быть не должно. Например, тотального запрета на реализацию алкогольной продукции в течение месяца. В таком случае мы будем разговаривать с руководством региона и убеждать работать без чрезмерных ужесточений.

— Взаимодействуете ли вы с катарским оргкомитетом ЧМ-2022?

— Да. Они участвуют в программе как наблюдатель, делегация Катара присутствует на всех наших мероприятиях. Сейчас мы обсуждаем масштаб их проникновения в организационные вопросы ЧМ-2018. Это делается с ведома FIFA. Надеюсь, им удастся извлечь максимально полезные уроки из нашей работы и опыт проведения ЧМ в России им пригодится. Но не стоит забывать, что наши страны очень разные и в каждой — множество национальных особенностей.

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