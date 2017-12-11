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Власти Москвы заявили о готовности инфраструктуры города к ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Московская инфраструктура готова к проведению мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года. С таким заявлением выступил руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев на форуме профессионалов туриндустрии.

«Вся инфраструктура готова, в том числе и транспортная. Стадионы прошли первые испытания», — констатировал глава департамента. Его цитирует «РИА Новости».

Он также подчеркнул, что выявленные недочеты на стадионе «Лужники» будут устранены, и на матче 23 марта зрители увидят совершенно другую картину.

По данным Николая Гуляева, в рамках подготовки к чемпионату уже более 1,1 тыс. отелей прошли классификацию.

Ранее портал iz.ru писал, что московские власти разработали требования для аккредитации таксистов на ЧМ-2018, которые включают знание необходимого минимума английского языка.

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